Iniziano i lavori di rifacimento del Pronto Soccorso

L’Azienda USL comunica che avranno inizio venerdì 7 aprile le azioni finalizzate alla realizzazione dei lavori di rifacimento e sostituzione della superficie pavimentata del Pronto Soccorso e del reparto di Osservazione Breve Intensiva e Medicina d’Urgenza (OBI-MUA). L’inizio effettivo dei lavori è previsto per il 17 aprile e la durata è stimata in due mesi.

Il piano dei lavori è stato suddiviso in due fasi consecutive: in prima battuta è previsto il trasloco del reparto di OBI-MUA nei locali del reparto di degenza ex Gastroenterologia-Pneumologia siti al primo piano dell’Ospedale Parini, che ospiteranno così la degenza di Osservazione Breve Intensiva e di Medicina d’Urgenza. Seguirà il trasferimento degli ambulatori di PS nei locali dell’OBI-MUA adiacenti al Pronto Soccorso per eseguire i lavori di rifacimento dei pavimenti anche nelle aree rimanenti.Rimarranno invariate le ubicazioni del Triage, del PS Traumatologico e le attività di accettazione e visita.

I lavori, programmati da tempo, prenderanno avvio nel periodo dopo la Pasqua in considerazione dello stimato minor afflusso di pazienti in Pronto soccorso. Tecnici e Personale del PS metteranno in atto tutte le misure possibili per limitare eventuali disagi agli utenti del servizio dovuti ai lavori in corso e alla temporanea riduzione degli spazi.

Al termine dei lavori saranno evidenti i vantaggi – per gli utenti e per il personale di PS – in termini di migliore fruibilità degli spazi e di maggiore sicurezza nella movimentazione dei pazienti e nelle operazioni di sanificazione dei locali.