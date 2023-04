CVA S.p.A. conclude con successo un finanziamento Schuldschein da 250 milioni di euro

Il Finanziamento senior unsecured - sottoscritto da primari investitori istituzionali - è regolato dalla legge tedesca e prevede due tranche con scadenza di cinque (aprile 2028) e sette anni (aprile 2030) di importo rispettivamente pari a Euro 200 milioni ed Euro 50 milioni e ad un costo medio, al netto delle coperture effettuate, del 2,66%.

I proventi netti del Finanziamento saranno utilizzati per General Corporate Purposes, incluso il rimborso di debito esistente, il finanziamento di acquisizioni e investimenti. Morgan Stanley ha agito in qualità di Arranger e Initial Lender del Finanziamento.

CVA è stata assistita dallo studio legale Orrick per agli aspetti legali e fiscali dell’operazione e da CORE Advisory in qualità di advisor alla Società. Lo studio legale White & Case ha assistito Morgan Stanley. Il Presidente, Prof. Marco Cantamessa (nellla foto), dichiara: “La scelta di CVA di essere tra le prime utility italiane a emettere uno Schuldschein è rappresentativa di una visione finanziaria attenta, che favorisce la diversificazione delle fonti di finanziamento”.

L’Amministratore Delegato, dott. Giuseppe Argirò, dichiara: “L’operazione finanziaria conclusasi oggi, rappresenta un momento di grande valore per il nostro Gruppo poiché fornisce un rilevante supporto all’attuazione del nostro Piano Strategico. Il successo di quest’operazione di finanziamento, la prima per CVA che supera la scadenza delle concessioni idroelettriche del 2029, consolida la nostra presenza sui mercati dei capitali e sottolinea l’apprezzamento nei nostri confronti degli investitori istituzionali internazionali, peraltro in una fase complessa come quella che stiamo vivendo”.