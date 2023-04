Secondo la Lega 181 famiglie rischiano di rimanere senza casa

"Una vera e propria bomba sociale in arrivo che il Gruppo Lega Vallée d’Aoste aveva già preannunciato nei mesi passati. Una bomba sociale che si è scontrata con l’indifferenza del Governo regionale che, non volendo prendersi un “impegno politico”, ha bocciato la mozione presentata dal Gruppo per chiedere una diversa disciplina della morosità incolpevole". La Lega denuncia così il rischio che corrono numerose famiglie inquiline dell'Arer.

La Delibera sulla morosità incolpevole, così come è stata scritta, secondo la Lega, "non tutela infatti le persone che incorrono nei debiti incolpevolmente perché tra i criteri vi è solo la perdita di reddito e non guarda all’Isee degli inquilini di edilizia residenziale pubblica. Se un inquilino vede arrivare una bolletta, comprensiva di affitto e utenze, eccessivamente alta e non riesce a farvi fronte perché in possesso di un reddito basso, non rientra nella casistica attuale della morosità incolpevole".

La mozione chiedeva inoltre di disciplinare diversamente altri aspetti della Legge regionale 3/2013. "Innanzitutto l'emergenza abitativa, che - per la Lega - attualmente ha dei criteri troppo stringenti e non permette di aiutare tempe-stivamente tutti i nuclei che ne hanno bisogno. Il bando affitti, che è stato disciplinato in maniera troppo complessa".

Ivo Surroz, presidente Arer

Inoltre l’obbligo di fare la domanda online non aiuta le persone anziane o con scarse competenze digitali che, di fronte a questo ostacolo e non potendo far affidamento sui CAF, molto spesso hanno dovuto rinunciare. Infine la mozione si concentrava anche sul sistema di bollettazione delle case Arer. L'attuale sistema prevede infatti l'applicazione dell'ISEE per l'elaborazione dell'affitto ma non per il calcolo delle bollette. A questo si aggiungono gli obblighi di allaccio al teleriscaldamento per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che stanno creando una morosità spaventosa nei nuclei familiari maggiormente in difficoltà.

"Quello che poi lascia perplessi - si legge in una nota - è il silenzio della sinistra di Governo, tanto più che i suoi rappresentanti in Consiglio comunale hanno denunciato a mezzo stampa il problema degli sfratti chiedendo che si mettesse mano alla legge".

Per la Lega "Si sta così consumando uno stillicidio di sgomberi di persone che hanno un ISEE molto basso, sotto gli occhi indifferenti della maggioranza regionale".

«La situazione è gravissima - afferma il Capogruppo Andrea Manfrin -, ed ignorarla, come ha fatto l’attuale governo, porterà a gravi conseguenze per il nostro tessuto sociale".