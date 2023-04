Parte il percorso aspettando HostHello!, promosso dal Comune di Nus in collaborazione con la Cooperativa Sociale la Libellula, che approfittando degli ultimi due mesi che precedono l'apertura dello spazio ibrido di comunità HostHello! promuove una dinamica aperta che coinvolgerà la comunità locale, gli amministratori, le organizzazioni del terzo settore, le imprese del territorio di Nus, Fénis e Saint Marcel e di altre aree regionali, nazionali ed europee in un percorso di costruzione collettiva di scenari futuri per il nostro territorio.



Questo percorso vuole essere un'opportunità per costruire collettivamente scenari futuri desiderabili tanto rispetto alle possibili evoluzione della offerta educativa del territorio quanto rispetto all' accompagnamento della crescita degli spazi ibridi di Comunità quali attori strategici e catalizzatori per l'innovazione sociale.



Il percorso prevede vari eventi e processi che si realizzeranno durante i mesi di aprile e maggio, la prossima settimana si inizierà con il lancio, il 14 aprile alle 20.45, di un percorso realizzato con il sostegno della Fondazione San Paolo all' interno del progetto Scuole e Territori: scenari educativi finanziato all' interno del bando Next generation WE di cogenerazione di idee per HostHello!accompagnato da Cramars, una cooperativa friulana con una ampia traiettoria di accompagnamento di percorso di sviluppo locale in ambito montano.

Occasione questa estremamente funzionale per attivare dinamiche di accelerazioni di idee attraverso un percorso di progettazione partecipata di idee che ci permetterà di acquisire competenze rispetto al software Mosaic e che vedrà coinvolto un gruppo di una trentina di residenti e non, amministratori, referenti di organizzazioni della società civile, attori del sistema educativo, cittadini in un percorso di identificazione di servizi, attività e dinamiche innovative per lo spazio HostHello! in modo da integrare la progettualità che attualmente lo abita.