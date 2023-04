In corso lo sgombero neve sulla statale 27 del Gran San Bernardo

Sono iniziate a fine marzo le operazioni di sgombero neve e rimontaggio delle barriere laterali e della segnaletica verticale sulla statale 27 “del Gran San Bernardo”.

Come ogni anno Anas (Gruppo FS Italiane) sta procedendo alla pulizia del piano viabile lungo i 7,5 chilometri di strada statale tra Cerisey, nel comune di Saint-Rhemy-en-Bosses, e il confine di Stato in vista della riapertura al traffico dell’itinerario che collega la Valle d’Aosta al distretto svizzero di Entremont, nel Cantone Vallese.

Nel video e nelle foto alcune immagini delle attività in corso in questi giorni. Nei tratti dove la statale è ricoperta da uno spesso strato di neve gli operatori Anas individuano il piano viabile tramite sondaggi che vengono eseguiti con sonde di metallo. A seguire le turbine percorrono il tracciato individuato dalle sonde, prelevano la coltre di neve e la convogliano a distanza di molti metri per riportare alla luce la strada.

Fino alla riapertura del Gran San Bernardo la Svizzera resta raggiungibile imboccando il raccordo autostradale al km 19,800 della statale 27, a Saint-Rhemy-en-Bosses, con proseguimento al traforo del Gran San Bernardo (T2).

IL VIDEO