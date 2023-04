La sanità ha bisogno di risorse, di priorità e di idee

«L'obiettivo che tutti condividiamo è sicuramente il miglioramento della sanità valdostana, per cui non servono solo importanti risorse ma idee, priorità e scelte.» È quanto ha affermato il Consigliere del gruppo Misto Claudio Restano che, nella seduta consiliare di ieri, mercoledì 5 aprile 2023, ha posto un'interpellanza sulle linee di indirizzo per la redazione dell'Atto aziendale dell'USL della Valle d'Aosta.

Per il Consigliere Restano, «l'occasione unica per rappresentare le nostre idee è l'Atto aziendale, lo strumento strategico per la definizione dell'assetto organizzativo e gestionale dell'USL e che descrive il modello che l'Azienda intende realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e miglioramento continuo dei servizi offerti.»

Il Consigliere ha quindi auspicato «come prima cosa un confronto in Commissione con l'Assessore, che dovrà valutare se tradurre le suggestioni che gli forniremo in linee guida da approvare con delibera di Giunta e da trasmettere formalmente al Direttore generale dell'USL. Ritengo che le linee guida per la formazione dell'Atto aziendale siano lo strumento idoneo, formalmente corretto, indispensabile e rispettoso delle regole, da utilizzarsi da parte della politica regionale per fornire i giusti indirizzi all'ente strumentale AUSL della Valle d'Aosta. Così facendo la Regione svolgerà il proprio compito di indirizzo politico e successivamente di controllo verso l'Azienda, che sarà a sua volta in condizione di effettuare in autonomia le scelte organizzative di propria competenza.»