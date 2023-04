Omezzolli confermato alla presidenza del Sindacato Nazionale Agenti diAssicurazione sezione di Aosta

Riconfermando per acclamazione il Direttivo in carica: Davide Omezzolli, Presidente Provinciale; Sergio Amail e Cesare Clap, Vice Presidenti; Roberto Bettanin, Nicole Moussanet, Flavia Zanella, Luca Colletto, componenti di esecutivo. Inoltre Flavia Zanella avrà funzioni di Segretario e Luca Colletto di referente stampa e comunicazione.

Lo SNA è l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria degli agenti di assicurazione professionisti in Italia.

“Riconfermare il gruppo di lavoro in carica – spiega Davide Omezzolli – permette di proseguire con i lavori ed i progetti iniziati in questi anni. Il sindacato non è solo un organo di tutela e di servizi per la categoria degli assicuratori, ma è diventato anche uno strumento di informazione per la collettività".

Basti pensare ai comunicati stampa divulgati, anche in tempi di pandemia, relativi ad aperture ed imminenti novità normative, che interessano e talvolta confondono i consumatori.

"In questo nuovo triennio - assicura Pmezzolli - riprenderemo anche le campagne informative e di sensibilizzazione sulla figura dell’Assicuratore inteso come professionista qualificato (già iniziate a Maggio 2022 con poster e locandine nel capoluogo e sui principali siti di informazione locale)". Infine, conclude Davide Omezzolli, "stiamo lavorando per realizzare delle campagne e delle iniziative di carattere regionale, rivolte e dedicate quindi direttamente alla comunità valdostana.”