Misure urgenti in materia di cessione dei crediti

Martedì 4 aprile è giunto alla conclusione l’iter per la conversione in legge del DL 11. Un Dl a cui la componente delle minoranze linguistiche ha lavorato assiduamente al fine di renderlo equo ed efficace.

Un impegno motivato dalla preoccupazione per l’incredibile somma di crediti incagliati stimabili tra i 15 e i 20 miliardi, e per la complessità delle nuove disposizioni da applicarsi in aggiunta ai già 24 provvedimenti legislativi che hanno modificato, sin dall’inizio, il disposto normativo originario.

“L’analisi e la lettura di questi due dati basterebbero a comprendere come sia assolutamente assurdo che in un paese come l’Italia, per agevolare, sostenere e incentivare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio -evidenzia l’On Manes- si sia arrivati ad immaginare una misura talmente articolata, di difficile applicazione e interpretazione, per la quale le competenze tecniche, contabili, finanziare e legislative si sono sin da subito scontrate con l’effettiva e concreta semplice applicazione”.

“Sicuramente era necessario fermarsi –continua l’On. Manes- e rimettere in sesto il meccanismo. Era, ed è ancora, necessario creare un regime di salvaguardia tra l'impianto normativo precedente e le nuove disposizioni. Un sistema che avrebbe, e permetterebbe, di “traghettare” le imprese, i tecnici, i cittadini, l’intero sistema Italia verso le nuove procedure e i nuovi cambiamenti. Un sistema che, per la sua creazione, avrebbe richiesto più tempo, purtroppo, cambiare in maniera repentina è stato un errore”.

Per Manes il DL approvato è caratterizzato da un grande limite “Questa misura non è in grado di diventare strutturale e di auto sostenersi. Per questo va ripensata e ridisegnata sin da ora immaginando di creare una nuova strategia nazionale per il settore edilizio. L’obiettivo principale deve essere la riqualificazione energetica e strutturale del nostro patrimonio edilizio, nel rispetto della nostra tradizione e architettura. E’ necessario invertira la logica di questi aiuti (quasi identificati dai cittadini come dei contributi a fondo perduto) facendoli diventare strutturali distribuendoli su un lasso temporale di dieci anni”.

Apprezzamento, da parte dell’On. Manes, per l’attenzione e l’approvazione, con riformulazione agli emendamenti presentati, ma, evidenzia, si poteva fare di più.

“Un esempio fra tutti, lo sblocco dei crediti incagliati –prosegue Manes- attraverso l’utilizzo degli F24 e/o del coinvolgimento delle Istituzioni, aziende statali e partecipate nella creazione di un circuito degli acquisti”.

Soddisfazione anche per il parere favorevole del Governo rispetto alla mozione, presentata dalla componente delle minoranze linguistiche, n°1-00076 che lo impegna ad adottare per il futuro iniziative normative per riordinare il sistema degli incentivi indirizzati al recupero e riqualificazione dell’edilizia esistente, immaginando di creare un sistema strutturale e virtuoso degli incentivi, finalizzando il tutto alla riqualificazione energetica e strutturale ed a contrastare in qualsiasi modo la desertificazione e abbandono dei borghi e dei villaggi. Impegni importanti soprattutto per le aree marginali, le aree interne e i territori di montagna.

Il Deputato della Valle d’Aosta esprime, invece, perplessità sulla soluzione prospettata dei Titoli di Stato e dell’operatività attraverso una piattaforma digitale. Soluzioni che non risolveranno in maniera immediata l’annoso problema della liquidità alle imprese.

Manes evidenzia come “il sistema dei bonus edilizi esistente sin dal 1998, ma soprattutto il cosiddetto super bonus sia stato ad oggi un sistema importante ma, allo stesso tempo, un sistema non adeguatamente governato che è sfuggito completamente al controllo della finanza pubblica. Troppe le aspettative, troppe le promesse, troppe le informazioni non veritiere che hanno causato oramai un danno ingente per le imprese e per le famiglie”.

Motivi per i quali ci si aspettava un’azione più coraggiosa da parte del Governo, “anche se il lavoro è stato tanto ed onesto, -conclude l’On. Manes- credo sia necessario lavorare ad un nuovo provvedimento che possa dare risposte concrete ai cittadini. Risposte che possono arrivare solo tramite la definizione di un quadro chiaro e completo della situazione in atto”.