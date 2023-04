Il caro parcheggi ad Aosta discusso in Consiglio Valle

Bertschy “Abbiamo delle idee diverse: per noi, la sostenibilità non è andare con la macchina nel centro storico, ma dotarsi di piste ciclabili, di trasporto pubblico gratuito e liberarsi dalle macchine parcheggiate ovunque. Dobbiamo mettere la gente nelle condizioni di circolare liberamente”.

«Uno dei gravi problemi di Aosta è quello dei parcheggi sia per i turisti che per i lavoratori”. Diego Lucianaz, consigliere regionale della Lega, ha esordito sottopongo la questione dei parcheggi as Aosta al Consiglio regionale “perché la problematica investe un gran numero di valdostani e non tutti si possono spostare utilizzando il trasporto pubblico, vista anche la carenza del servizio”.

Il consigliere leghista ha quindi aggiunto: “A questa maggioranza danno fastidio le auto: io chiedo di poter parcheggiare un'auto ad Aosta e non a Saint-Christophe e a Sarre. “Io segnalo delle criticità, ma questo Governo non capisce né le esigenze dei turisti né le necessità dei lavoratori e delle attività commerciali”.

Secca la replica del vice presidente della Giunta e Assessore ai trasporti, Luigi Bertschy (nella foto), che ha suggerito «di audire il Comune di Aosta: il Consigliere ha elencato una serie di iniziative che riguardano un'altra Assemblea. La democrazia è fatta di livelli: ad Aosta c'è un Governo che è stato votato, con un programma, e noi come Regione non possiamo invadere le loro competenze. Non credo che il nostro compito sia quello di contestare i fatti puntuali ma di analizzare i Piani strategici”.

Lucianaz ha insistito sul fatto che non tutti possono permettersi di spendere 240 euro mensili di parcheggio. Ed ha aggiunto: “Tra l'altro, il Governo regionale ha investito molto nella promozione e valorizzazione dei beni culturali, architettonici e storici di Aosta e sono sempre più numerosi i visitatori che arrivano in città. Senza contare le numerose attività commerciali che sono penalizzate dalla carenza di parcheggi, sia per i fornitori sia per i clienti”.

Diego Lucianaz

Poi ha illustrato alcune proposte per risolvere il problema come la zona sud di Aosta che ha parcheggi con buona capienza, ma che non è collegata con il centro città, e che è stata sollecitata recentemente dal Sindaco di Aosta chiedendo un incontro con i vertici regionali. Io vorrei quindi conoscere le intenzioni del Governo regionale per una gestione efficiente dell'accoglienza dei turisti e dei pendolari”.

Rispondendo alle domande che il Consigliere ha posto sull'interpellanza, ma che non ha riferito in Aula, Bertschy ha reso noto che “ci sono state delle interlocuzioni con il Comune sul Piano generale del traffico urbano e sono state fatte delle analisi sull'insieme dei flussi veicolari. Di più, l'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti è in fase di sviluppo e fra qualche mese sarà sottoposto all'attenzione del Consiglio”.

Per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile Bertschy ha rimarcato: “Abbiamo delle idee diverse: per noi, la sostenibilità non è andare con la macchina nel centro storico, ma dotarsi di piste ciclabili, di trasporto pubblico gratuito e liberarsi dalle macchine parcheggiate ovunque. Dobbiamo mettere la gente nelle condizioni di circolare liberamente”.