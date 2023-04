Aosta: Amministrazione impegnata a garantire vacanze inclusive ai giovani

“La mission dell’Amministrazione è rivolta ad aumentare il sostegno fornito allo sviluppo delle giovani generazioni, attraverso una estensione delle politiche per l’infanzia, l’istruzione ordinaria e le attività extra scolastiche, che veda, da una parte, un investimento importante sulle attività sportivo-educative, e, dall’altra, l’incentivazione del legame con il territorio, perché sia fonte identitaria e di consapevolezza civica”. Il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, e Assessore all'Istruzione, Cultura, Politiche giovanili e Rapporti con l'Università, Samuele Tedesco, hanno esordito in conferenza stampa presentando il programma di attività ludico-ricreative per l’estate 2023 a Pinarella di Luna e nei centri estivi nei locali dei plessi scolastici.

Infatti, il 2023è l’occasione per dar corso alla strutturazione dell’offerta ludicoricreativa per l’estate 2023 indirizzata ai giovani cittadini e con i presupposti sopra richiamati, in considerazione anche dell’avvenuta estrapolazione dell’erogazione dei Centri Estivi dall’appalto dei servizi integrati in esecuzione fino a fine dicembre 2024.

Fatte salve le esigenze espresse dalle Istituzioni Scolastiche e dell’Amministrazione, in riferimento in particolare alla pianificazione di lavori di manutenzione concordati e programmati e le esigenze delle istituzioni medesime, l’Amministrazione intende proporre

l’offerta di attività vacanziera, caratterizzata da una esperienza di “mobilità” al di fuori del proprio comune, contraddistinta da differenti attività sportiva, ludico e ricreative di undici giorni, tra spiaggia, mare, sport e attività laboratoriali tra cultura e scienze. “Attività pensate per socializzare, risolvere problemi concreti, esercitare la propria autonomia e sviluppare fiducia in se stesse/i” ha commentato l’Assessore.

Samuele Tedesco

Più in dettaglio, propone un’offerta di attività vacanziera di colonia marina, “Pinarella di Luna”, per un numero di almeno 60 minori, per il periodo indicativo dal 30 luglio al 9 agosto 2023 (un unico turno di dieci notti e undici giorni) rivolto a bambini/e nati/e tra il 2014 ed il 2012 e ragazzi/e nati/e tra il 2011 ed il 2008.

Ai Centri Estivi organizzati da operatori socio-economici selezionati tramite specifici criteri, nei locali individuati dei vari plessi scolastici per fasce di età omogenee (minori nati tra il 2017 ed il 2020 e minori nati tra il 2012 ed il 2017), per un massimo di 8 settimane comprese nel periodo tra lunedì 3 luglio e venerdì 25 agosto 2023 compresi.

In merito alla Colonia marina “Pinarella di Luna”: prerequisito: priorità assoluta ai residenti nel Comune di Aosta e in subordine ai minori residenti sul territorio Regionale

Le quote di partecipazione variano a seconda dell’ISEE:

da 0,00 a 8.000,00 euro: 100,00 euro per 11 giorni;

da 8.000,01 a 13.000,00 euro: 200,00 euro per 11 giorni;

da 13.000,01 a 20.000,00 euro: 300,00 euro per 11 giorni;

da 20.000,01 a 28.000,00 euro: 400,00 euro per 11 giorni;

da oltre 28.000,01: 500,00 euro per 11 giorni.

Ancora una importante nota: per quanto riguardo l’attività ludico-educative e le dinamiche del rapporto tra animatori ed utenti devono essere valorizzate la promozione di valori educativi, l'inclusione sociale, la solidarietà, il rispetto delle diversità, la tutela dell'ambiente e la promozione di uno stile di vita sano e attivo, tramite lo svolgimento di attività differenziate per fasce d’età omogenee e per settimane. Raccomandante poi lo svolgimento di attività motorie di squadra, finalizzate a favorire la socializzazione e la cooperazione tra i partecipanti, e che valorizzino i principi educativi come il rispetto delle regole, la lealtà, la solidarietà, e l'inclusione sociale, nonché lo svolgimento di attività educative finalizzate alla scoperta del territorio della città di Aosta e dei suoi monumenti, attraverso attività pensate per far conoscere la storia, le tradizioni e le bellezze del territorio, e che valorizzino la curiosità e la conoscenza del patrimonio culturale e ambientale del territorio.

La quota massima per utente, nei centri estivi, è prevista in euro 200,00 /settimana per i Centri giornalieri (fascia oraria 8,00 – 17,00) e 120,00/settimana per i Centri mattutini (ev. sino alle 13.00): dovranno essere previste varie scontistiche sicuramente per i minori residenti ad Aosta e per minori con disagio socio-economico comprovato da relazione di assistente sociale.