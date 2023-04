Nelle Valli Cuneesi riapre Stura River Village & Rafting, relax e divertimento per tutti

Il 15 aprile Stura River Village & Rafting di Gaiola in provincia di Cuneo inaugura la stagione 2023.

Stura River Village è immerso in una splendida cornice naturale, circondato dalle montagne e dal verde della Valle Stura. Il villaggio dispone di diverse sistemazioni, tra cui Chalet e Family Home, oltre alla disponibilità di piazzole attrezzate per camper e una zona per il campeggio con le tende. Paolo Camurati, il titolare che ha iniziato la sua avventura qui negli anni 90, dichiara che il villaggio offre una soluzione ideale per gli amanti della natura e delle attività all'aria aperta.

Gli ospiti di Stura River Village potranno godere di numerose attività all'aperto, a partire dal nostro centro rafting, la canoa, il noleggio delle nostre e-bike con area ricarica e bike corner e molto altro ancora. Il villaggio dispone del Bici Grill, la nostra area ristorazione e bar, oltre a una zona shopping rifornita di materiali utili per il soggiorno, il campeggio e le attività all'aperto, per soddisfare ogni esigenza.

www.sturarivervillage.it per maggiori informazioni e per prenotare direttamente “on line” la vostra vacanza presso Stura River Village.