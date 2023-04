LA VIGNETTA DELLA SETTIMANA...ARTIFICIALE

SONO LE TESTE AD ESSERE ARTIFICIALI

La cosa divertente della, inutile, guerra che questo governo sta facendo alla carne “sintetica” è che rischia di mettere fuori legge, per esempio, la Fondazione Banca degli occhi che, fortunatamente per chi ne ha bisogno, coltiva le cellule staminali dell’epitelio corneale per effettuare i trapianti e ridare la vista ai suoi pazienti. Produce carne insomma. Con lo stesso processo con il quale si produrrà la carne “sintetica” che non è sintetica ma carne coltivata.

O forse sono fuori legge all’Università di Pisa dove si studia come replicare in 3D, con una apposita stampante, tessuti umani compatibili per arrivare a produrre persino organi interi da trapiantare per compensare la scarsa disponibilità da donatori.

Così se mi si chiedesse se io mangerei la carne coltivata, rispondo certamente. Se, dopo averla assaggiata, continuerò a mangiarla o meno sarà solo questione di sapore e di prezzo non di volgare propaganda.