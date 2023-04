La bolletta del gas scende ma meno delle aspettative

Continua la discesa delle tariffe del gas: la riduzione rispetto per gli utenti sul mercato tutelato si attesta al -13,4%.

Si conferma, quindi, come previsto, l’andamento positivo innescato da qualche mese a questa parte, con una diminuzione comunque al di sotto delle aspettative. Tuttavia, continuiamo a ripetere che è prematuro tirare un sospiro di sollievo e, soprattutto, smantellare le tutele a vantaggio dei consumatori disposte in occasione della crisi energetica.

Le recenti disposizioni del Governo sulle forniture di gas hanno prorogato la sterilizzazione degli oneri di sistema fino a fine giugno, mentre hanno ridotto il contributo introdotto a favore dei consumatori fino a 5000 metri cubi. Confermata, invece, l’aliquota IVA al 5% per tutto il secondo trimestre del 2023, anche sul teleriscaldamento. Per elettricità e gas, inoltre, è prorogato fino al 30 giugno il bonus sociale per le famiglie con Isee fino a 15mila euro.

Il Governo ha previsto, inoltre, un tetto del prezzo all’ingrosso del gas oltre il quale scatterà un contributo a favore di tutte le famiglie che non rientrano nel bonus sociale. L’entità dell’agevolazione e le modalità di erogazione saranno stabilite da Arera con una delibera ad hoc che sarà emanata nelle prossime settimane, ci auguriamo a seguito di un confronto con le Associazioni dei Consumatori, in cui ovviamente vigileremo affinché l’agevolazione sia adeguata e il tetto inserito non sia fissato a livelli irraggiungibili ed eccessivamente elevati.

