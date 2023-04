Il Museo dell’Artigianato Valdostano ospita l'evento Geonight

Venerdì 14 aprile 2023 il MAV – Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione ospita un evento in occasione della Geonight, la notte internazionale della geografia.

La Geonight è un evento internazionale dedicato alla promozione della geografia, in cui vengono organizzate numerose attività gratuite aperte al pubblico con lo scopo di mettere in luce l’importanza della disciplina in modi inediti e coinvolgenti.

Per l’occasione il museo di Fénis, l’Università della Valle d’Aosta e la Società Geografica Italiana propongono un lungo pomeriggio dedicato alla geografia dell’artigianato: oggetti, tecniche, lavorazioni e decori del nostro artigianato sono infatti lo specchio del territorio che ha dato loro vita, e portano in sé la memoria di una provenienza e di un’appartenenza territoriale. La geografia è in ogni oggetto di artigianato ed è portatrice de “la materia delle emozioni” di cui i patrimoni si fanno portatori.

«La Notte della Geografia» - dichiara la professoressa Anna Maria Pioletti, responsabile scientifica dell’evento - «si pone come obiettivo di dare ad un ampio e eterogeneo pubblico la possibilità di familiarizzare con la ricerca geografica rendendola così accessibile a tutti e non solo agli accademici. L’iniziativa “La materia delle emozioni vuole raccontare il territorio valdostano attraverso l’artigianato” e raccontare la sperimentazione in atto all’interno dei locali del Museo dell’artigianato valdostano e le sue ricadute sulla struttura e sul territorio».

Il programma dell’evento prevede tre visite guidate a tema “geografia dell’artigianato” alle ore 15.00, 16.00 e 18.00 e una presentazione del progetto MEDIA – Museo Emozionale DIgitale multimediale Avanzato per raccontare “la materia delle emozioni” alle ore 17.00.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione alle visite guidate al numero 0165 1835120 o all’indirizzo: www.lartisana.vda.it/biglietti.