Poco prima di mezzogiornoi vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Valtournenche in fraz. Giomein per un allarme incendio abitazione.

Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che si siano riaccese le ceneri di una stufa non ancora completamente fredde, che erano state raccolte in una cassa rimasta poi sotto ad un balcone. Fortunatamente nessun ferito.

Sul posto è intervenuta anche la componente Volontaria locale.