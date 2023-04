Di seguito tutte le comunicazioni del Presidente del Consiglio Valle Alberto Bertin.

Deposito atti

Il 24 marzo, i gruppi Lega VdA, Forza Italia e Misto hanno depositato una proposta di legge per la disciplina e gli interventi a sostegno dei distretti del commercio. L'atto è stato assegnato alla quarta Commissione per competenza e alla seconda per la compatibilità finanziaria.

Il 28 marzo, la Giunta ha presentato un disegno di legge sui termini per la rimozione di strutture amovibili funzionali all’attività di strutture turistico-ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. L'atto è stato assegnato alla terza Commissione.

Il 29 marzo, l'Ufficio di Presidenza ha depositato il rendiconto 2022 e l'assestamento di bilancio 2023 del Consiglio regionale. Gli atti sono stati assegnati alla seconda Commissione.

Ordine del giorno

Vi ricordo che, come già deciso dalla Capigruppo lo scorso Consiglio, sono abbinati i seguenti punti: 5 e 6; 7 e 8; 22 e 23; 51 e 52. Inoltre, sono sono state ritirate le iniziative n. 42 e 69.

Dimissioni componenti parte regionale Commissione Paritetica

Il 28 marzo, i componenti di parte regionale della Commissione Paritetica Gianluca Bressa e Albert Lanièce hanno comunicato le proprie dimissioni dalla Commissione stessa. Le dimissioni sono state trasmesse al Presidente della Regione per l'avvio della procedura di sostituzione.

Conferenza dei Capigruppo

Nella riunione della Conferenza dei Capigruppo di ieri, ho riferito in merito alla richiesta dei gruppi Lega VdA e PCP di visionare le schede di votazione utilizzate per l'elezione del Presidente della Regione nella seduta consiliare di giovedì 2 marzo scorso.

Vi riassumo, per chiarezza la genesi della richiesta.

Il 2 marzo, dopo le operazioni di spoglio, il Consigliere segretario Jordan, su richiesta del Consigliere scrutatore Manfrin, non ha proceduto alla distruzione delle schede diversamente da quanto previsto dall'articolo 90 del Regolamento interno: le schede sono state quindi sigillate in una busta e custodite in cassaforte.

A seguito della richiesta dei gruppi Lega VdA e PCP di poter visionare le schede, il 7 marzo, ho convocato a tal fine una riunione alla presenza dei Consiglieri scrutatori Malacrinò, Manfrin e Marguerettaz e del Consigliere segretario Jordan, alla quale hanno anche partecipato i rappresentanti di PCP e Lega.

In quella sede, il Consigliere Marguerettaz si è opposto alla richiesta di presa visione in quanto, secondo lui, si tratta di un'operazione preclusa ai Consiglieri, posto che le schede possono essere viste durante lo spoglio solo da parte del Consigliere segretario e dei tre scrutatori.

Vista la pregiudiziale posta dal Consigliere Marguerettaz, ho chiesto di soprassedere per acquisire il parere di un soggetto terzo.

Ho quindi formulato un quesito all'Avvocatura regionale, posto che nel corso della riunione del 7 marzo era emerso un potenziale e possibile contenzioso.

L'Avvocatura, rilevando invece di non averne la competenza, non ha ritenuto opportuno formulare un parere in quanto struttura che si pone in rapporto di dipendenza funzionale diretta del Presidente della Regione.

Ho quindi risposto all'Avvocatura osservando, invece, che la fattispecie del pre-contenzioso rientra nell'attività di consulenza giuridica di competenza dell'Avvocatura regionale nei confronti degli organi della Regione, come previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 6/2011 e come ulteriormente specificato dalla circolare dell'Avvocatura stessa trasmessa a tutti i dirigenti dell'Amministrazione regionale il 3 marzo 2021.

Ho anche precisato che nel caso in cui il contenzioso da potenziale diventasse reale, spetterebbe comunque all'Avvocatura la rappresentanza e la difesa in giudizio del Consiglio regionale.

Posto che tutta la vicenda ha avuto origine da una deroga al Regolamento interno, peraltro non decisa all'unanimità dall'Aula, e considerato che la visione delle schede da parte di Consiglieri non facenti parte del collegio di scrutinio costituirebbe una ulteriore deroga al Regolamento, in assenza di un parere di un soggetto terzo come da me richiesto, ho investito della questione la Capigruppo.

La Conferenza non ha assunto decisioni in merito.

Nelle giornate di domani e dopodomani mi assenterò per partecipare, in videoconferenza, al Coordinamento delle Speciali e all'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali.