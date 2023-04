Presentato 'Aostainformazione' il giornale scritto dagli alunni

Portare il giornalismo nella scuola e gli studenti nel giornalismo. È l'obiettivo del progetto "AostaInFormazione", promosso dal Comune di Aosta con l'Istituzione scolastica San Francesco del capoluogo e l'Ordine dei giornalisti. Il frutto è una rivista che ricalca lo stile di "AostaInforma", storica rivista del Comune pubblicata in passato per comunicare ai residenti le principali iniziative dell'amministrazione di piazza Émile Chanoux. Il risultato del lavoro della seconda D delle medie San Francesco è stato presentato oggi nel Salone ducale del municipio.

Con la presenza di Sophie Tavernese e Cristina Porta, giornaliste professioniste e componenti del direttivo regionale dell'Ordine, sono state organizzate due lezioni sul giornalismo. È stata poi realizzata una redazione, con la suddivisione della classe in gruppi per la realizzazione di articoli e fotografie su alcuni temi -dalle nuove piste ciclabili al verde pubblico, dalla Fondazione Sistema Ollignan di Quart alla Cogne Acciai Speciali- dopo un confronto sul "timone" del giornale.



"Questa pubblicazione è importante e andrebbe fatta pagare- ha spiegato il sindaco di Aosta, Gianni Nuti- proprio per valorizzare il lavoro dei ragazzi". Il progetto è stato seguito dall'assessore all'Istruzione, Samuele Tedesco, con il supporto del presidente dell'Ordine valdostano, Roberto Moranduzzo. Alcuni ragazzi hanno poi spiegato il lavoro dietro la pubblicazione, che è stata stampata in 1.000 copie e che sarà distribuita all'interno della San Francesco, nelle biblioteche comunali, nelle altre scuole della città. L'obiettivo è replicare il progetto per il prossimo anno, coinvolgendo altre istituzioni e arrivare ad almeno tre uscite l'anno.