Sapinet e Bertschy annunciano riavvio cantiere variante Etroubles

Per il completamento della variante tra Saint-Oyen e Etroubles, sulla strada statale 27 del Gran San Bernardo, in Valle d'Aosta, si prospetta "un'imminente ripartenza del cantiere". Lo ha annunciato l'assessore alle Opere pubbliche della Regione Valle d'Aosta, Davide Sapinet, durante la conferenza stampa di giunta, spiegando che giovedì scorso, insieme all'assessore regionale allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy, ha partecipato a Roma ad un incontro con Rete ferroviaria italiana e l'Anas, promosso dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per fare il punto sugli interventi già finanziati e quelli futuri.

"Non abbiamo una data certa per la ripartenza del cantiere- spiega Sapinet-, ma immagino si possa partire prima dell'estate". Lo scorso 3 agosto, l'Anas aveva pubblicato il bando di gara per affidare i lavori, che si è chiuso lo scorso 16 settembre. Un anno prima, il 5 agosto 2021, Matteo Castiglioni era stato nominato commissario straordinario per l'esecuzione dell'intervento, dopo la risoluzione del contratto con la precedente impresa appaltatrice, la Lauro Spa, che aveva chiesto il concordato. L'incontro a Roma è stato anche l'occasione per fare il punto sugli altri interventi in programma: "Abbiamo anche posto l'attenzione sui lavori di ammodernamento della strada statale 26, nella parte relativa all'accesso alla periferia est di Aosta- prosegue Sapinet-, che coinvolge i Comuni di Quart e Saint-Christophe che hanno già stanziato le risorse necessarie per l'intervento, altre ne verranno stanziate. Il progetto è invece in fase di definizione".

E prosegue: "Un altro intervento rilevante riguarda i Comuni di Pré-Saint-Didier e La Thuile sulla viabilità statale e il capoluogo di La Thuile. Abbiamo poi intenzione di realizzare tre nuove rotatorie a Saint-Vincent, Châtillon e Pré-Saint-Didier".(Dire9