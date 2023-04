GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta ha approvato la cessione gratuita al Comune di La Thuile del fabbricato ex caserma del colle Piccolo San Bernardo da adibire allo stoccaggio dei materiali per gli eventi e le manifestazioni, sala per gli incontri transfrontalieri, punto di informazioni multimediale, parcheggio con fermata della navetta estiva e punto di raccolta rifiuti.

È stato approvato il fabbisogno straordinario di personale a tempo determinato per il rafforzamento amministrativo dei soggetti beneficiari/attuatori di interventi finanziati nell’ambito del PNRR/PNC e nelle modalità per lo svolgimento delle procedure di selezione del personale.

Sono stati nominati Vincenzo Golia e André Lanièce in qualità di consiglieri nel Consiglio di amministrazione della Fondazione della Regione autonoma Valle d’Aosta per la ricerca sul cancro per un triennio.

Sono stati approvati, per il 2023, i trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione a favore dei Comuni per un importo complessivo di 83.083.471 di euro e delle Unités des communes valdôtaines per 2 milioni di euro.

Il Governo regionale ha approvato di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge relativo alla Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale per l’anno 2023. Tra le finalità principali della norma figurano la semplificazione e lo snellimento delle procedure amministrative.

È stata approvata la proroga, per un anno, della convenzione tra l’Amministrazione regionale e l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta per l’effettuazione del servizio medico di emergenza a mezzo di elicotteri a disposizione della Protezione civile.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

La Giunta regionale ha approvato la proposta di calendario scolastico per l’anno scolastico 2023/2024 che prevede l’inizio delle lezioni per le scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e scuole secondarie superiori l’11 settembre 2023 e il termine il 6 giugno 2024.

Sono state approvate, per l’anno scolastico 2023/2024, le modalità di assegnazione alle istituzioni scolastiche primarie e alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado dipendenti dalla Regione e paritarie della Regione del finanziamento e delle indicazioni per l’acquisto di strumenti didattici, compresi i libri di testo, destinati agli alunni.

È stato approvato l’accordo di collaborazione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta per il tramite della Struttura attività espositive e promozione identità culturale e il Sindacato italiano librai e cartolibrai-SIL, sezione Valle d’Aosta, finalizzato alla partecipazione al XXXV Salone internazionale del libro di Torino, in programma dal 18 al 22 maggio 2023.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato concesso un contributo, per il 2023, all’Associazione “Jardin historique du Col du Petit-Saint-Bernard – La Chanousia” di La Thuile, per sostenere le attività per la gestione del giardino botanico alpino Chanousia.

E’ stata approvata la convenzione tra la Regione e l’Associazione Musei riguardante le modalità di rendicontazione e rimborso degli ingressi nel Museo regionale di scienze naturali Efisio Noussan, inserito all’interno del circuito Abbonamento Musei per il periodo aprile 2023-dicembre 2024. Ciò consentirà ai soci dei circuito di beneficiare delle agevolazioni previste per gli altri siti.

È stata, poi, approvata la bozza della convenzione tra il Fondo ambiente italiano ets-FAI e la Regione autonoma Valle d’Aosta per la promozione della fruizione del Museo regionale di scienze naturali “Efisio Noussan” di Saint-Pierre.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stato approvato un contributo forfettario massimo di 322 mila euro all’Associazione valdostana Maestri di sci destinato al sostegno dell’attività per il 2023.