Aperto il cantiere per allestire Maison&Loisir 2023 che presenta le nuove tendenze

Nell’Area Espace Aosta sono infatti iniziate per operazione di montaggio della mega tensostruttura che ospiterà la più grande esposizione mai realizzata in Valle d'Aosta.

La nona edizione del Salone dell’abitare di Aosta proporrà le migliori soluzioni per rendere l’abitazione comoda, intelligente e su misura “L’abitazione intesa come un ecosistema sostenibile e integrato, dove il bello, il comfort e il risparmio sono di casa, grazie a soluzioni su misura, comode e intelligenti”.

"E’ questo in sintesi lo spirito del progetto attorno a cui stiamo costruendo la nona edizione di Maison&Loisir”, spiega Diego Peraga, organizzatore del salone dell’abitare in programma all’Area Espace Aosta da venerdì 28 aprile a lunedì 1 maggio 2023.

“Nell’ideazione della nona edizione, siamo partiti dalla considerazione che, dopo la pausa forza degli anni del Covid, anche l’idea di casa è cambiata. Infatti – spiega Peraga (nella foto) – così come le aziende hanno iniziato a ripensare ai luoghi e i tempi di lavoro, anche i privati hanno mutato le esigenze e le modalità di vivere la propria abitazione. Questa, infatti, da “nido domestico”, si è trasformata in qualcosa di assolutamente ibrido, in cui far convivere studio, lavoro, attività fisica, convivialità e intimità”.

Pertanto, le proposte che animeranno gli spazi espositivi saranno una combinazione di soluzioni architettoniche, tecnologiche e d’arredo che seguono la filosofia della “Smart Home” ossia della casa adattiva, accogliente, tecnologica ma assolutamente semplice da usare ed economica.

“La stessa fiera Maison&loisir è stata pensata in un’ottica di sostenibilità, attenzione all’ambiente e al risparmio, infatti – sottolinea la direttrice Miriam Ghigo – impiegheremo padiglioni di ultima generazione smontabili e riutilizzabili, produrre meno stampati per ridurre il consumo di carta, adottare misure 'plastic free', impiegare materiali riciclabili negli allestimenti e proporre un ricco programma di eventi ed iniziative sui temi della sostenibilità. Si tratta di un impegno importante, sia sotto il profilo organizzativo che economico, crediamo però che sia importante anche da parte nostra dare un segnale forte e positivo per il territorio in questo momento di instabilità generale, complicato da guerre, sofferenze e povertà generali, generando fiducia e sicurezza per un futuro più vivibile e sereno”.