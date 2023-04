Aosta Pride torna con una pride week ricca di eventi

Nel 2023 si svolgerà, dal 30 settembre al 7 ottobre, l’Aosta Pride week, una settimana di spettacoli teatrali, incontri culturali, proiezioni cinematografiche, laboratori e presentazioni di libri, che coinvolgeranno tutta la città di Aosta. Il Comitato sta lavorando alla definizione del programma che sarà presentato nei prossimi mesi.

"L’appuntamento con la parata - si legge in una nota - diventa biennale ed è programmato per l'autunno 2024, nel solco di un evento che nel 2022 ha avuto uno straordinario successo e che è atteso da molte persone della comunità valdostana e non, per proseguire con quel percorso di confronto e arricchimento culturale che è la finalità prioritaria del Comitato Aosta Pride e che è quanto mai urgente e necessario in questi tempi contemporanei"