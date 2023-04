Cime Bianche, richiesto 100% di finanziamento al buio

«Durante l'audizione ai vertici delle società Monterosa e Cervino è emerso che non è stato effettuato un approfondimento normativo, in quanto non espressamente richiesto, e che per le Società è sufficiente il pronunciamento dell'Avvocatura regionale, che a nostro avviso non ha esaurito la questione del divieto previsto dal decreto ministeriale del 2007. Insomma si continua a discutere di un impianto da costruire senza avere la certezza di poterlo fare: come se un cittadino decidesse di progettare la propria casa su un terreno di cui non sia certa l'edificabilità!».

È il commento delle Consigliere di Progetto Civico Progressista, Erika Guichardaz e Chiara Minelli, sulle audizioni di oggi, lunedì 3 aprile, nelle Commissioni terza e quarta per una prima sommaria illustrazione dello studio di fattibilità del collegamento funiviario di Cime Bianche.

«In secondo luogo - proseguono le Consigliere - i vertici delle Società hanno auspicato che la copertura finanziaria dell'intera opera (oltre 114 milioni oggi previsti per la soluzione n.5 proposta dallo studio e che pare essere quella su cui concentrare l'attenzione) - nello studio prevista all'80% a carico della Regione e 20% attraverso mutuo societario - sia invece sostenuta per il 100% dalla Regione, attraverso lo strumento di una legge speciale come accaduto per Skyway. Ci pare grave, alla luce delle valutazioni da effettuare per gli investimenti dei prossimi anni, non solo per gli impianti a fune ma per tutti gli interventi necessari allo sviluppo della Regione e alle necessità primarie della popolazione. Inoltre non si può non tener conto della indicazione che viene dallo studio Deloitte, appena consegnatoci e ancora da approfondire, di operare per la creazione di un'unica società per gli impianti a fune regionali.»

Le Consigliere, come già rilevato pubblicamente la scorsa settimana, hanno evidenziato che per analizzare tutta la corposa documentazione ci vorrà il tempo necessario e le Società si sono rese disponibili agli opportuni approfondimenti, in base alle richieste che i Consiglieri formuleranno.

«Rispetto alla nostra proposta di divulgazione dello studio e sua pubblicazione sui siti delle Società, ai fini di un'opportuna informazione alla popolazione - dicono -, il Presidente di Monterosa Ski ha affermato che verrà fatto, qualora la Regione lo indichi.»

E concludono: «Si è trattato quindi di un primo incontro, certamente non esaustivo, a cui dovranno seguirne altri per approfondire tutti i documenti contenuti nello studio. Resta da capire quali siano le intenzioni della maggioranza sul percorso da seguire, anche in un'ottica generale, considerato che certamente i grossi nodi normativi, ambientali e finanziari non sono sciolti.»