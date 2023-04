Elezioni comunali di Valtournenche I principali adempimenti

Le operazioni di scrutinio inizieranno alle ore 8 di lunedì 22 maggio. In caso di parità di voti, l’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 4 giugno.

Dalle ore 8 di venerdì 21 aprile e fino alle ore 12 di sabato 22 aprile 2023, potranno essere presentate le liste dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunal<s>e</s> presso la segreteria del Comune, il quale trasmetterà – entro lo stesso giorno – le candidature e le liste presentate alla Commissione elettorale circondariale.

Dopo la verifica delle candidature, la Commissione procederà al sorteggio per l’assegnazione del numero progressivo da attribuire ai candidati e alle liste, trasmesse poi al sindaco per la stampa del manifesto dei candidati e al Presidente della Regione per la predisposizione delle schede di voto.

Da martedì 11 aprile a lunedì 1° maggio 2023, gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento in cui dimorano, devono far pervenire al sindaco del comune di Valtournenche una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, corredata di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.

Entro venerdì 19 maggio 2023, potranno essere presentate al segretario comunale le designazioni dei rappresentanti di lista presso il seggio.

Decorso tale termine, la designazione potrà essere presentata direttamente al presidente di seggio purché avvenga prima dell’inizio delle operazioni di voto.

Entro le ore 12 di sabato 20 maggio potranno essere presentate al segretario comunale le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici di scrutinio.

Le suddette designazioni dei rappresentanti di lista presso i seggi e gli uffici di scrutinio potranno comunque essere inviate al segretario comunale, entro giovedì 18 maggio 2023, mediante posta elettronica certificata (PEC).

Gli uffici comunali rimarranno aperti per il rilascio delle tessere elettorali nei due giorni antecedenti alla data della votazione (19 e 20 maggio dalle ore 9 alle ore 18) e nella giornata della votazione (21 maggio dalle ore 7 alle ore 23).

Per tutta la giornata di sabato 20 maggio e fino alla chiusura delle votazioni è fatto divieto di comizi, riunioni di propaganda, nuove affissioni di stampati, giornali murali, manifesti di propaganda.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito regionale