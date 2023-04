Il MAV apre la biglietteria online

Dal 1° aprile il museo di Fénis attiva la biglietteria online: tutti coloro che sono interessati ad acquistare un biglietto per visitare lo spazio espositivo o a prenotare una visita guidata avranno la possibilità di farlo direttamente da casa propria.

Anche le attività didattiche per famiglie, a partire dai laboratori in programma per il mese di maggio, saranno prenotabili e acquistabili online.

Sarà inoltre possibile acquistare tramite il portale buoni per esperienze culturali da regalare ad amici e parenti. La biglietteria online del MAV è attiva all’indirizzo: www.lartisana.vda.it/biglietti.

Per informazioni rivolgersi al MAV al numero 0165 1835120.

MAV - Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione Tel. 0165 1835120 museo@lartisana.vda.it www.lartisana.vda.it Facebook: @mav.valledaosta Instagram: @mav_valledaosta