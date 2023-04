L’École hôtelière ospita il 2° Forum sul mondo e la cultura lattiero-casearia italiana e internazionale

Il prossimo 2 e 3 maggio l’École Hôtelière diventa agorà per un confronto sul mondo del latte e dei suoi derivati, ospitando il 2° Forum sul mondo e la cultura lattiero-casearia italiana e internazionale, organizzato da Mons Formation in collaborazione con ERBAVOGLIO Antica Latteria di Aosta.

Tanti i relatori e gli esperti del settore che si ritroveranno a Châtillon per due giorni di formazione aperta al pubblico (a pagamento, iscrizione fino a raggiungimento degli ultimi posti disponibili), raccontando i segreti e le storie di un settore fatto di passione, tradizione ed eccellenze del territorio come quelle che la scuola alberghiera valorizza, promuovendone la conoscenza attraverso l’uso consapevole e attento nelle ricette realizzati dagli allievi.

Ad unire L’École Hôtelière e Mons Formation, centro di formazione specializzato sull’intera filiera casearia, dalla materia prima alla produzione e stagionatura, fino alle tecniche di vendita e impiego dei prodotti caseari, è proprio l’intento di diffondere la conoscenza dei prodotti del territorio, a partire dalla materia prima, in questo caso il latte, fino ai suoi derivati, scoprendo ed apprendendone gli utilizzi, per portare sulle tavole del mondo il formaggio, uno dei protagonisti della cucina italiana e valdostana in particolare.

Martedì 2 maggio il forum prenderà il via con una giornata dedicata ai fondamentali della qualità, con un dibattito interattivo e l’atelier degustazione dal titolo “Del divin formaggio andiamo a raccontare”.

Protagonisti dell’incontro saranno i docenti dell’École Alfio Fascendini e Filippo Oggioni, Laurent Mons, Direttore del centro Mons Formation in Francia, Stefano Lunardi, titolare di ERBAVOGLIO Antica Latteria, e il cheese & wine lover ed esperto di storie e territorio Guido Zublena. A chiudere la giornata un divertente aperitivo con competizione a squadre e la cena con i prodotti valdostani a cura della scuola alberghiera.

Il secondo giorno, mercoledì 3 maggio, sarà dedicato all’aspetto commerciale, con il forum “Come conquistare il consumatore” e l’atelier degustazione “Al contadino non far sapere, ma cacio e vino fagli vedere”, che vedrà salire in cattedra Laurent Mons, la cheese designer e Adriana Scaccabarozzi, Pierre Gouttenoire, dottore in agronomia e enologo, “apprendista affinatore” e il Food Guru Filippo Polidori, narratore di storie di uomini e dei loro prodotti e titolare di Polidori & Partners.