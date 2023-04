Molte persone avranno drizzato le antenne come si suol dire quando avranno letto rinfreschi a domicilio ben sapendo che è un servizio di catering che magari loro hanno utilizzato più volte e sanno benissimo che si stanno sciogliere possono ottenere possono trovare un'azienda che abbia del cibo fresco e gustoso, e che soprattutto lo possa consegnare in una casa o anche in un luogo di lavoro se lo vogliamo per quel motivo perché magari abbiamo organizzato un qualcosa in ufficio





E ad esempio magari una nostra collega è stata trasferita in un'altra sede e noi vogliamo organizzare un piccolo rinfresco a sorpresa e quindi parliamo a queste imprese di catering e gli chiediamo quanto potrebbe venirci a costare ma soprattutto cerchiamo di pensare ad un buffet che possa fare contenta lla persona che vogliamo salutare e anche tutti gli altri colleghi e tutte le altre colleghe





Ma gli esempi non finirebbero mai perché potremmo pensare anche a un piccolo gruppo di amici che viene a trovarci e rispetto al quale organizziamo qualcosa del genere che è molto comodo perché almeno evitiamo di dover cucinare, e poi di lavare





E poi teniamo presente che spesso questi rinfreschi sono preparati da chef professionisti che utilizzano degli ingredienti freschi e di alta qualità e quindi ci possono arrivare dai pasti molto buoni





Oltre al fatto che abbiamo anche la possibilità di chiedere per una qualche preferenza alimentare per esempio se siamo vegani o siamo vegetariani o vogliamo dei cibi senza glutine o senza lattosio per fare degli esempi





Poi è chiaro che prima dobbiamo cercare un'azienda in quel settore e se non ne abbiamo già una di riferimento magari ordinando telefonicamente i pasti che vogliamo, oppure anche on-line magari sui social oppure via mail





L'importante è essere chiari nella richiesta anche per quanto riguarda il giorno e l'ora di consegna e possibilmente prenotare con un po' d'anticipo consideriamo la possibilità anche a loro di organizzare i loro impegni





Dobbiamo scegliere un'impresa di catering che si occupa anche di rinfreschi a domicilio che abbia dei prodotti freschi e di qualità





Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte e poi per quanto riguarda la ricerca di questa impresa dobbiamo trovarne una che abbia per esempio frutti di stagione o carne e pesce fresco e anche le uova buone, dipendendo dai nostri gusti e preferenze che sono sempre soggettive





Chiaramente sono vari fattori che possono influire sul prezzo finale per quanto riguarda un rinfresco a domicilio perché è chiaro che se ordiniamo dei cibi con degli ingredienti molto costosi come può essere la bresaola o la mozzarella di bufala o magari scegliamo dei piatti complessi ed elaborati pagheremo molto di più

Per questo ci conviene sempre avere un budget prima di ordinare in modo magari da scegliere un piatto più costoso e uno meno in base alle preferenze di quella serata e in base anche a quello che scelgono gli altri





L'importante è che ci siano varie opzioni di menù di tanti prezzi diversi perché quello è fondamentale nella scelta di questa azienda