Papa Francesco battezza un neonato al Gemelli e prepara il rientro in Vaticano

Rosari, uova di cioccolato e un libro sulla nascita di Gesù i doni che Francesco ha distribuito ai piccoli pazienti, durante la visita durata mezz’ora nel reparto che già aveva visitato durante il ricovero del 2021.

Il Pontefice ha anche amministrato il Battesimo al piccolo Miguel Angel, di poche settimane. Alla mamma ha detto: “Quando vai in parrocchia, di’ che l’ha battezzato il Papa”

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano per Vaticannews.va

“Come si chiama?”. “Miguel Angel”. “Miguel Angel io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. Prima di lasciare domani il Gemelli, dove è degente da mercoledì per una bronchite, il Papa – come nel 2021, quando era ricoverato dopo l’operazione al colon – non ha voluto far mancare la visita ai bambini ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica nell’ospedale, situato dirimpetto alla zona del suo ricovero.