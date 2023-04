ÉVANGILE DE DIMANCHE: JÉSUS NE CHOISIT PAS LE CHEVAL, MAIS L'ÂNESSE

Quand l'heure de Jésus est proche, celle de nous innonder de son amour par sa mort sur la croix, il décide de monter à Jérusalem. Il y va non avec des chevaux et des chars armés, mais avec l'Ânesse et son petit. Le Psaume 20 le dit bien:"Aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous le nom de Dieu"(Ps20,8). Saint Paul contemple cette humilité de Jésus et écrit: "Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages"(1Co1,26). En ce dimanche des rameaux nous méditerons sur les moyens humbles que Jésus utilise dans sa montée vers Jérusalem et la simplicité de son langage.

1. L'ÂNESSE, SYMBOLE DE L'ÉGLISE.

Le dimanche des rameaux a deux moments liturgiques de la parole. Le premier dépeint la scène de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, le second relate la violente passion de Jésus. Comment entre-t-il à Jérusalem? Son moyen de locomotion est une ânesse, lui qui est le Grand Roi au-dessus de tous les rois de la terre. Il dit à ses disciples:" Allez au village qui est en face de vous; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit. Détachez-les et amenez-les moi".



L'âne est connu comme un animal de basse condition. Nous retrouvons 13 poésies sur l'Âne dans "Les fables de La Fontaine". Cet animal méprisé est appelé: baudet, pelé, galeux, animal de somme". Dans "Les animaux malades de la peste", l'Âne devient la victime à sacrifier comme cause de la peste, pour avoir brouté juste un peu d'herbe tendre du pré des Moines. Les autres animaux féroces qui avaient dévoré force moutons et quelque fois le berger, ont été proclamés de petits saints.

Jésus va à Jérusalem sur une ânesse pour y être crucifié.

Étant assis sur ce modeste animal, il est pourtant proclamé le Roi d'Israël par la foule qui chante: "Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Roi d'Israël".

L'âne contraste avec l'orgueil du cheval. L'ânesse et son petit symboliseraient l'Église du Seigneur, et ses serviteurs. L'ânesse et le petit âne ont le privilège de porter le Verbe fait chair, le Roi de gloire. Paradoxalement, ce n'est pas l'ânesse et l'âne qui guident Jésus, c'est plutôt Jésus qui les oriente. Ce maudit animal a un enseignement profond pour l'Église et ses pasteurs. Il faut que nous avançions comme l'âne, en nous laissant guidés par Celui que nous portons. Soyons humbles pour ne pas tomber dans la vaine gloire de l'Âne qui portait les reliques des saints.



2. LA SIMPLICITÉ DU LANGAGE DE JÉSUS

La présence de Jésus à Jérusalem suscite d'une part l'enthousiasme de la foule qui reconnaît sa messianité. Il est salué comme prophète de Nazareth en Galilée, descendant de David, qui vient restaurer la royauté. D'autre part, sa présence crée la panique dans la classe des grands prêtres et chez les représentants de l'empire romain. Selon le langage d'aujourd'hui, Jésus est considéré comme un putshiste.

Il est acclamé dans les rues de Jérusalem qu'il est le roi jadis attendu pour renverser les puissants de leur trone et renvoyer les riches les mains vides. C'est dans cette circonstance que les intrigues commencent pour arrêter le sois-disant roi autoproclamé. Le corrompu qui trahit le maître est Judas, qui en lui cohabitent l'avidité et l'hypocrisie. Il parle à Jésus comme à un ami et fait des affaires en cachette pour le livrer. Jésus lui donne la chance de revenir sur ses sales décisions.

Dans son hypocrisie, il appelle Jésus Rabbi. Le langage de Jésus dans la salle du festin, au jardin des oliviers, dans la maison du Grand prêtre Caïphe et devant Pilate est simple, clair et sans équivoque. Il ne se nie pas, il ne se fâche ni ne s'agite dans ses réponses. En lui, tout est pure vérité, dénuée de toute adulation, compromission et justification. Son attitude de douceur est l'accomplissement du troisième chant du serviteur souffrant de la prophétie d'Isaïe. "Je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe".

3. JE SAIS QUE JE NE SERAI PAS CONFONDU

Pourquoi Jésus endure la souffrance jusqu'à la mort sur la croix? Les réponses nous sont données dans les lectures de ce dimanche. Jésus ne joue pas le superstar, le héros. Il met son espérance dans son Père qui ne peut pas le décevoir. Lors de son baptême dans le Jourdain, une voix sort de la nuée et proclame:" Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie"(Mt3,17).

Lors de la transfiguration, la même voix du Père sort du silence: "Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie: écoutez-le"(Mt17,5). Jésus est confiant qu'il ne serait pas confondu. Il porte sur lui les péchés du monde, car aimer c'est souffrir et mourir pour l'aimé. Saint Paul écrit à ce propos: "Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu s'est abaissé, c'est pourquoi Dieu l'a exalté"(2è lecture).

Jésus, Agneau de Dieu porte sur soi les crimes qu'il n'a pas commis. La foule qui l'avait acclamé est la même qui crie: "Crucifie-le"! Jésus souffre dans le silence.

Il ne vient pas pour démontrer sa puissance en détruisant les ennemis. Il refuse d'opérer un miracle en sa faveur. Le serviteur souffrant porte tous les maux de chacun de nous, toutes les tragédies du monde sont sur ses épaules. La croix de Jésus nous montre que la vie vaut la peine d'être vécue, car le Fils de Dieu l'a rachetée d'un si grand prix.

4. PRIÈRE POUR LE DON DE L'OBÉISSANCE

Seigneur Jésus, par ton obéissance au Père, tu as accepté d'endurer les épreuves jusqu'à mourir sur la croix pour nous.

Augmente en nous l'obéissance, la disponibilité et l'humilité pour t'accueillir comme l'âne dans la grotte de Bethléem et te porter à Jérusalem, la cité de l'accomplissement de notre salut. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, amen.



Bon dimanche des rameaux.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.