Oggi vogliamo parlare dell'amianto da smaltire preventivi partendo dalla descrizione di questa sostanza, anche se ormai è conosciuta da tutti. Però è bene non dimenticare quindi diciamo che parliamo di sostanze tossiche molto cancerogene almeno potenzialmente e che in passato veniva utilizzata come materiale da costruzione isolante.

Forse non tutti sanno che dagli anni sessanta e per 10 anni molti edifici sia civili che industriali che erano stati costruiti in quegli anni contenevano proprio amianto e cioè una sostanza che sulla carta rappresenta una grande minaccia per la salute dell'uomo: deve quindi essere rimossa in maniera corretta e sicura per prevenire in maniera decisa l'esposizione, visto che si rischia la vita.

Purtroppo non è facile individuare l'amianto perché specialmente nelle case più vecchie lo si può trovare in molte applicazioni tra le quali pareti soffitti, pavimento e tetti.

Fino a un po' di anni fa l'amianto era molto famoso per essere resistente al fuoco ma anche al calore e alla corrosione però successivamente si è scoperto che le fibre microscopiche in teoria possono entrare nei polmoni, causando una serie di problemi respiratori e malattie tra le quali il cancro e il mesotelioma.

Però non bisogna mai dimenticare che rimuovere l'amianto è una cosa molto pericolosa che non possono fare tutti ma solo professionisti esperti e addestrati che utilizzeranno delle misure di sicurezza molto rigide per proteggersi insieme ai lavoratori prevenendo la diffusione di fibre nell'aria e utilizzando strumenti speciali perché solo così possono ottenere questi risultati, mentre per quanto riguarda i costi di rimozione possono cambiare in base alle dimensioni e alla complessità del lavoro.





Quali sono i passi da fare per rimuovere l'amianto

Il primo passo che si deve fare quando si ha intenzione di rimuovere l'amianto e all'identificazione partendo dall'assunto che sono molto gli edifici che possono contenere amianto e che devono essere sottoposti a una continua valutazione del rischio per identificare l'eventuale quantità di amianto presente.

Tutto questo può essere fatto utilizzando un ispezione visiva anche in laboratorio su campioni che vengono prelevati nell'edificio perché al momento in cui viene identificato l’amianto bisogna capire se è necessaria la rimozione e se può essere tutto gestito in maniera sicura.

Ricordiamo anche che la gestione dell'amianto può includere se il monitoraggio regolare oppure l’incapsulamento o la sigillatura o anche tutte e tre le cose.

Però la rimozione è necessaria se no nel momento in cui l'amianto si è danneggiato pppure si trova in un'area nella quale può essere danneggiato.

Rimuovere l'amianto deve essere una di quelle operazioni che vengono fatte solo da professionisti ed esperti che conoscono tutte le norme in maniera rigida nonché rigorosi protocolli di sicurezza nel senso che per esempio sanno che dovranno indossare certe cose cioè attrezzature quali tute protettive, guanti maschere e occhiali.

Perché solo così si potranno proteggere dalle esposizioni alle fibre dell'amianto, mentre per quanto riguarda il costo dipenderà da tutta una serie di variabili.

Ma di sicuro sono lavori che non possiamo fare tutti ma che dobbiamo affidare a chi ne sa più di noi,