VOX POPULI: Oneri di Sistema in bollette energia elettrica abusivi

Noto l'articolo che hai pubblicato oggi "Qualsiasi modifica contrattuale dev'essere sempre comunicata per iscritto" queste sono regole legal/commerciali, valgono per tutti i contratti, compreso contratti di fornitura elettrica, pertanto men che meno possono essere applicate improprie imposte del tipo " Oneri di Sistema" applicati abusivamente sulle bollette dal 01/01/2017 come richiamato dal mio esposto, pertanto quella imposta ha penalizzato i 132.000 utenti Valdostani, compreso il grave tacito assenso degli enti pubblici ed in particolare dei nostri amministratori.



Per darti la conferma di quello che puoi scrivere (se ritieni), in allegato ti invio l'articolo pubblicato sulla Vallée (all.to 1) in data 13/05/17 - Ti preciso che il mio esposto era stato indirizzato anche al Presidente della Giunta Regionale Pierluigi Marquis .

Tutti i miei esposti che sono susseguiti sono sempre stati indirizzati ai vari Presidenti, direttamente coinvolti compresi i due parlamentari in carica.



Ritengo che sia il momento di tenere l'argomento all'attenzione dei cittadini Valdostani, l'imposizione anomala e ingiustificabile applicata dal legislatore nazionale non ha delle plausibili giustificazioni, pertanto da considerare dei gravi danni economici all'utenza Valdostana oltreché la grave mancanza della tutela dei diritti statutari rientranti anche nel riparto fiscale.