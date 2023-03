PAPA: Ogni piccolo ammalato abbia vicino la tenerezza di mamma e papà

Per ogni bambino che si ammala, per la sua cura e la sua guarigione, oltre ai medici e agli infermieri, sono fondamentali “l’amore, la tenerezza e la vicinanza di mamma e papà”, perché "quando un bimbo o una bimba si ammala gravemente, ha bisogno di cure specialistiche e spesso queste cure si trovano in ospedali molto distanti da casa".

Il Papa sottolinea l’importanza che le famiglie debbano avere la possibilità di essere al fianco dei loro piccoli ammalati, e lo fa in un messaggio all’Unitalsi Lombarda, in occasione a Milano dell’odierna inaugurazione di “Casa Fabrizio Frizzi”, dedicata all’accoglienza dei genitori dei piccoli ricoverati negli Ospedali della città, una iniziativa con la quale, scrive il Papa, “si realizza il sogno di una casa che può accogliere col sorriso quanti hanno a che fare con la malattia, soprattutto le mamme e i papà che lottano accanto ai figli, spesso piccolissimi”.

