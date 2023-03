Porte aperte al Canile regionale domenica 26 marzo, a Saint-Christophe

L’ A.VA.P.A. ha organizzato una giornata di porte aperte al Canile Gattile Regionale de Valle d’Aosta in collaborazione con i volontari dell’Associazione per promuovere le adozioni e raccogliere fondi e cibo.

L’iniziativa mira a far conoscere ai cittadini la realtà del canile, anche per sfatare alcuni luoghi comuni che persistono intorno alla struttura, ma soprattutto con l’obiettivo di dare maggiore visibilità ai cani con indice di adottabilità più elevato, in modo da offrire loro maggiori occasioni di adozione.

In tale occasione verranno fondi e cibo per gli ospiti della struttura e per le colonie feline grazie al mercatino che verrà allestito per l’occasione.

La visita verrà strutturata su due turni, uno dalle 10,00 alle 12,00 e l’altro dalle 15,00 alle 17,00. Nella prima parte dell’incontro verrà illustrato come è strutturato il Canile e Gattile e verranno date informazioni sul suo funzionamento e su tutto ciò che interessa il benessere e le adozioni degli ospiti a quattro zampe, nonché sulle attività svolte dall’Associazione, con cenni su come comportarsi in caso di ritrovamento di animali vaganti o feriti.

La seconda parte, in collaborazione con alcuni istruttori e educatori cinofili e con i volontari di A.VA.P.A., sarà svolta presso l’Arena della Croix Noire, dove verranno allestiti dei percorsi con attività ludiche (olfattive e mobility) che verranno proposti ai nostri ospiti a quattro zampe, in modo da far risaltare le qualità e i talenti dei cani.

"Chiunque potrà venire al Canile e Gattile - spiega Edda Crosa