VOX POPULI: Ospedale taccone regionale

Ieri, rispondendo ad una mia interrogazione l'Assessore Marzi, ha svelato nuovi pasticci sull'ampliamento del Parini.

- Il confronto serrato con Aosta si è ridotto a 4 incontri;

- Le modifiche progettuali imposte dai ritrovamenti archeologici determineranno una nuova riorganizzazione distributiva degli spazi non consentendo di utilizzare l'accesso al parcheggio attestato sul lato Sud direttamente da via Roma.

- In considerazione dell'appesantimento vi è la necessità di disporre di uno studio del traffico.

- Per due anni (2024-2025) si sta valutando di spostare le camere mortuarie presso il cimitero di Aosta visto che le mille strutture prefabbricate costruite in questi anni hanno occupato tutte le aree esterne all'area ospedaliera.



Infine, sui costi nessuna novità ad oggi si parla di 141 milioni, ma senza tener conto dei nuovi costi dei materiali... e sulla tempistica NON PERVENUTI.

Riporto, a futura memoria, quanto detto dall'assessore del mio gruppo (ora uscitovi) durante il dibattito sulla risoluzione in cui mi hanno affossata proprio sull'ospedale "L'impegnativa della risoluzione che oggi voteremo va proprio nella direzione di produrre una relazione a supporto della politica e dei cittadini, per avere un quadro completo dei costi, dei tempi, delle soluzioni, così da non partire a rate con un'opera che si sa come si comincia e non si sa quando finisce."



Io continuo a sognare l'ospedale che avremmo già visto da oltre 10 anni con costi minori e senza tacconi