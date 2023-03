LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA...DELLE FOSSE ARDEATINE

SCAVARSI LA FOSSA

Quando si dice la fantasia al potere.

A chi sarebbe mai venuto in mente di inventare che i 335 trucidati delle Fosse Ardeatine sono stati fucilati perché italiani se non alla figlia della lupa?

La domanda a questo punto è: prima di essere fucilati per quale motivo erano per la stragrande parte già in carcere o, se ebrei, in attesa di essere deportati?

Doveva essere per lo stesso motivo, perché erano italiani, altrimenti la logicità della conseguenza a cui sono andati drammaticamente incontro va a farsi benedire.

Ma allora quale cavolo di legge metteva in galera gli italiani? Per orrido che fosse il codice Rocco non lo era ancora sino a quel punto.

Oddio, una simile legge ne avrebbe messi in prigione una minima parte in effetti, perché se avessero dovuto carcerare tutti gli italiani non vi sarebbero stati posti sufficienti.

A meno che, certo, questo è il motivo, a meno che gli italiani in quel periodo non fossero nei fatti detenuti nel loro paese. Prigionieri degli occupanti nazisti e dei loro tirapiedi fascisti.

Allora sì che i conti tornano.

Guarda te che la figlia della lupa non si è sbagliata. Si è espressa solo male. Forse.