Concorso di idee "Séquences et Conséquences", annunciati i vincitori

Sono stati resi noti i vincitori del concorso di idee “Séquences et Conséquences”, indetto da Film Commission Vallée d’Aoste a inizio 2023 e rivolto ad autori valdostani intenzionati a realizzare un cortometraggio e interessati ad un affiancamento professionale durante lo sviluppo e realizzazione del corto.

“Séquences et Conséquences” è l’unione di due iniziative di successo realizzate da Film Commission Vallée d’Aoste degli scorsi anni: “Ça Tourne!”, il concorso di idee finalizzato alla realizzazione di cortometraggi realizzati in Valle d’Aosta e “Word Frame”, il workshop di formazione internazionale intensivo rivolto a registi e sceneggiatori emergenti realizzato in cooperazione con Talents & Short Film Market nel luglio 2021.

Sedici i progetti presentati: oltre al premio in denaro, fondamentale per la realizzazione dei lavori, per i due vincitori è previsto un periodo di mentoring con Massimo D’Orzi e Massimiliano Nardulli (anche presenti come membri di giuria) che in una serie di incontri in presenza e on line affiancheranno gli autori nelle fasi di scrittura e produzione dei cortometraggi, la cui consegna è prevista per il 31 ottobre 2023.

I VINCITORI

1° Classificato - € 9.000,00 Là Haut di Alessandro Bionaz “Quando un giovane contrabbandiere alle prime armi rischia di essere arrestato, un vecchio amico finanziere lo salva a costo di mettersi in grossi guai.”

2° Classificato - € 6.000,00 Erant – Un racconto di leggende valdostane di Enrico Granzotto “In una remota casa sulle montagne valdostane, un vecchio intrattiene il suo ospite narrando tre antiche leggende.”

La giuria del premio Séquences et Conséquences:

- Alessandra Pastore - consulente esperta in programmi di alta formazione internazionale, ideatrice e Manager di LAND -Local Audiovisual Network & Development, Industry coordinator di When East Meets West, Head of Industry di Meeting Point Vilnius e membro della Commissione del MIBACT per le Coproduzioni Minoritarie.

- Massimiliano Nardulli, Script advisor, tra i creatori e responsabile della selezione del Talents & Short Film Market TSFM (Italia) nonché del talent lab Europeo di sceneggiatura a budget limitato LESS IS MORE, selezionatore, curatore e responsabile artistico per diversi festival tra cui Brest European Short Film Festival e Amerique Latine Biarrtiz (Francia) Arcipelago (Italia), Internationale Kurzfilmtage Winterthur (Svizzera), Lakino Berlin (Germania), TiranaInternational Film Festival (Albania), NexT, Timishort e Divan Film Festival (Romania), !F Istanbul (Turchia).

- Massimo D’Orzi, regista, scrittore e produttore: Nel 2009 scrive, dirige e produce in collaborazione con la Scuola Nazionale di Cinema Sàmara, suo primo lungometraggio di finzione; nel 2010 dirige il documentario Ombre di luce ambientato all’interno dell’Università La Sapienza di Roma. Nel 2011 realizza Ribelli! (gli ultimi partigiani raccontano la resistenza) una co-regia con Paola Traverso, uscito in libreria nel mese di novembre per Infinito Edizioni e in sala distribuito da Il GiganteCinema. Del 2021 il suo ultimo film documentario Bosnia Express, tratto dal libro omonimo di Luca Leone, sostenuto da MEDIA, MIBACT e CINECITTA’ LUCE e RAI COM. Dal 2020 è ideatore e curatore insieme a Massimiliano Nardulli del Workshop internazionale di sviluppo di storie per il cinema Word Frame.

- Alessandra Miletto – direttrice della Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste

"Siamo molto soddisfatti dell’alta adesione al concorso - dichiara la direttrice - e ancora di più per l’alto livello dei profili e per la qualità dei progetti; per la commissione di valutazione la scelta è stata difficile. Devo dire che è stato un vero piacere leggere tutti i progetti arrivati: ciò che ci ha colpiti in particolar modo sono stati la creatività espressa nei progetti, in grado di valorizzare il territorio in maniera originale e innovativa e l’interesse dimostrato verso il percorso di mentoring. Questa è la dimostrazione che in Valle abbiamo diversi nuovi talenti che meritano di essere seguiti e aiutati a crescere: per questo siamo al lavoro per creare in futuro nuove iniziative e occasioni di incontro con tutti coloro che questa volta non sono risultati vincitori".