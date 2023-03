Aosta: Forza Italia boccia la Giunta Nuti

“Su chi ricadono le responsabilità politiche di questo flop?”. E’ la domanda che chiude una nota diffusa dal gruppo Forza Italia al Consiglio comunale di Aosta che esprime un catastrofico giudizio dell’attività del governo della capitale della Valle d’Aosta.

“Dopo aver annunciato ai quattro venti e in pompa magna ‘progetti strategici’ per il futuro della città come quelli per la realizzazione di un nuovo palaghiaccio e per la riqualificazione dell’area ormai abbandonata del maneggio – spiegano Favre e Laurencet - ieri nel giro di appena qualche minuto si è scoperto che entrambi gli interventi non si faranno per la mancanza della necessaria copertura economica. Circostanza gravissima, ancor più grave se si considera che, per quanto concerne il palaghiaccio, il Comune di Aosta perderà il finanziamento di 1,5 milioni di euro proveniente dal PNRR”.

Il vice presidente del Consiglio ed il capogruppo entrano nel merito del futuro del maneggio. “Dopo aver annunciato fino ad appena qualche settimana fa l’intenzione di riqualificare la struttura attraverso risorse del PNRR, sempre ieri – spiega la nota - si è scoperto che queste risorse mai arriveranno perché la giunta Nuti ha già partecipato a uno specifico bando PNRR nel 2022, non venendo però inserito in graduatoria. Peccato soltanto che nessuno dall’Hôtel de Ville si fosse ricordato di comunicare questo piccolissimo dettaglio”.

E per non farsi mancare nulla osservano: “Nel frattempo, sulla nuova scuola annunciata a Porossan tutto tace ormai da quasi due anni e sugli interventi di pedonalizzazione e riqualificazione delle piazze dell’Arco d’Augusto e della Repubblica incombe la mancanza di fondi certi per avviare e per portare a completamento i lavori”.