SAISON CULTURELLE SPECTACLE 2022/2023: Spectacle « Climax » de Ludovic Pitorin

La soirée à Aoste sera la 150ème représentation de ce spectacle, étape d’une tournée qui touche plusieurs pays en France, Maroc et Pays Bas.

Les artistes de la Compagnie Zygomatic mettent leurs talents au service de problématiques très actuelles : dérèglement climatique, épuisement des ressources, disparition de la biodiversité. La troupe s’attaque à la question de l’urgence climatique, à l’effondrement de la biodiversité et plus largement à la survie de la planète sur laquelle nous vivons tous. Poussant un peu plus loin son exploration du spectacle multiforme, les comédiens chanteurs, musiciens, danseurs et mimes nous embarquent dans un road-movie férocement drôle, fertile et libérateur. Interprété avec un humour scientifiquement absurde, le spectacle aborde les sujets brûlants en défiant les lois de la gravité. Dérèglements scéniques, chorégraphies du second degré, acrobatie et chansons, le rire est utilisé comme une arme de réflexion massive. Un mariage entre comique absurde, humour grinçant, une soupape de décompression tentant de se frayer un chemin vers des lendemains qui chantent.

Billet plein tarif : 15,00 €, billet réduit : 10,00 €.

Le spectacle est inclus dans les abonnements Tuttoteatro et Rideau.

