Esposto di Renzo Pieropan contro gli Oneri di Sistema

Cambiano i vertici politici (nazionali e regionali) ma, nessuno intende ridimensionare la grave imposta applicata dal 01/01/2017, quali "oneri di sistema" imposti ingiustificatamente da ARERA e pacificamente approvati dal legislatore, oggi dopo aver trasformato gli oneri di sistema in sistema oneroso cercano con tutti i mezzi di giustificare gli enormi "balzelli" incassati impropriamente in questi 7 anni, ora colpevolizzano (covit e/o Ucraina), puerili e gravi giustificazioni, non esistono giustificate motivazione per queste arbitrarie imposte, come considerate in più riprese da Antitrust in audizione al Senato. E' la sintesi dell'esposto che l'assicuratore valdostano, Renzo Pieropan, ha inviato al presidente del Consiglio dei Ministri.

"Ora, a rischio dell'illegitimità - aggiunge - cercano soluzioni di aiuti per famiglie meno abbienti, queste operazioni hanno dell'assurdo in particolare se applicate agli utenti delle Regioni Autonome, mai e poi mai può essere convertito in contributo una "gabella" incassata impropriamente dal legislatore nazionale in deroga ai nostri diritti derivanti dallo Statuto Speciale e/o di riparto fiscale.

Gravissima la mancanza di intervento degli amministratori Regionali a tutela dei nostri diritti statutari". Gli oneri di sistema sono costi fissi che vengono conteggiati all'interno delle bollette per il gas per l'energia elettrica in aggiunta ai costi relativi ai consumi. Spesso accade che gli oneri di sistema sono più onerosi dei consumi