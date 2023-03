AUMENTA LA DISPONIBILITA’ DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA NEL DISTRETTO 2 (AOSTA)

L’Azienda USL comunica che da OGGI, 23 marzo 2023, 4 medici di assistenza primaria operanti nel Distretto sanitario 2 - ambito territoriale 2 - hanno aderito all’innalzamento al massimale (1800 assistiti) e pertanto 1082 nuovi posti garantiscono la facoltà di scelta da parte del cittadino.

Pertanto, l’ambulatorio ad accesso diretto di Charvensod (Pont Suaz) sarà attivo fino al 31 marzo 2023.



Si rammenta che la procedura per la scelta del medico di famiglia è online sul Fascicolo Sanitario Elettronico utilizzando lo SPID, la CIE o la CNS. Scegliendo questa modalità la procedura è immediata e semplificata, in quanto non richiede la compilazione di moduli e documenti.



Inoltre si elencano di seguito le MODALITA’ DI PRENOTAZIONE (obbligatoria) per poter effettuare la Scelta presso lo sportello USL di Via G. Rey 1, Aosta:



- CUP telefonico (0165 548387) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:30;



- CUP ospedali Parini e Beauregard: sportello dal lunedì al venerdì dalle ore 07:40 alle 15:30;



- CUP Morgex: sportello dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00

UN NUOVO MEDICO DI FAMIGLIA PRENDERA’ SERVIZIO NEL DISTRETTO 3 (CHATILLON) L’Azienda USL informa che a far data dal 29 marzo 2023 un nuovo medico di assistenza primaria prenderà servizio nel Distretto n. 3 di Châtillon, a seguito delle dimissioni del dott. Francesco Fracasso dal prossimo 28 marzo 2023. Il nuovo medico incaricato, il dott. Pietro Vono, riceverà presso il Poliambulatorio di Chatillon e l’ambulatorio comunale di Chambave. Gli orari ambulatoriali e il recapito telefonico saranno pubblicati sul sito aziendale nella pagina dedicata. Le sedi potranno subire variazioni in base alla disponibilità degli ambulatori sul territorio del distretto. Con l’ingresso del nuovo medico viene sospesa l’attività dell’ambulatorio ad accesso diretto a Antey-St-André essendo venuta meno la necessità per cui era stato istituito. L’Azienda USL ricorda che per effettuare la scelta del medico di famiglia la procedura è possibile con queste modalità: • tramite Fascicolo Sanitario Elettronico, collegandosi al sito www.fse.vda.it • trasmissione del "Modulo A" (scaricabile dal sito aziendale) via e-mail all’indirizzo uapchatillon@ausl.vda.it Nel caso il cittadino non possa utilizzare una di queste modalità, si può presentare personalmente, munito della Tessera Sanitaria, o delegare una persona di sua fiducia (mediante la compilazione del "Modulo B"), dal lunedì al venerdì (dalle ore 08:00 alle ore 14.00) presso gli Uffici Amministrativi di Scelta e Revoca del Poliambulatorio di Châtillon.