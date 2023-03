Ci sarà tempo fino al 2 aprile per rispondere all’indagine della Chambre per fotografare lo stato di salute delle imprese

La Chambre Valdôtaine informa che sono stai prorogati al prossimo 2 aprile i termini per poter rispondere al sondaggio, realizzato in collaborazione con le Associazioni di categoria, finalizzato ad ottenere dati aggiornati sul tessuto imprenditoriale valdostano utili a supportare l'Amministrazione regionale e la Chambre stessa nella programmazione e nell'attuazione di eventuali misure di sostegno e iniziative dedicate.

Il questionario è stato distribuito alle imprese del territorio via mail e pec oltre che raggiungibile dal sito www.ao.camcom.it, o direttamente dal link https://forms.gle/k3RyhPzF3ajmxPQEA

Il sondaggio, articolato in 26 domande e per la cui compilazione è stato stimato un tempo medio di circa 10 minuti, oltre ai dati anagrafici delle imprese (che, così come gli altri, saranno comunque trattati in forma anonima) e ai dati economici, prevede approfondimenti legati agli aumenti delle voci di costo aziendali, alla green economy, all’export e all’internazionalizzazione e alla partecipazione a Fiere ed eventi, oltre ad un focus sulle infrastrutture regionali.