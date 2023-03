Giornalista ospitato per dare visibilità al progetto Cime BIanche

Nella seduta consiliare del 23 marzo 2023, il gruppo Progetto Civico Progressista ha portato all'attenzione dell'Aula la questione dell'organizzazione dell'ospitalità di un giornalista inglese del quotidiano The Teleghraph, autore di un pezzo contenente anticipazioni sul collegamento intervallivo di Cime Bianche.

La Consigliera Chiara Minelli ha richiamato «un articolo del sito internet della Rai in cui veniva evidenziato che il giornalista del Teleghraph sarebbe stato ospite di un ente del turismo valdostano: da quale ente e con quali finalità è stato ospitato? E con quali figure ha interloquito?»

L'Assessore al turismo, Giulio Grosjacques, ha precisato che Peter Hardy è stato ospite della Regione tra il 31 gennaio e il 2 febbraio scorso (assessore all'epoca era Jean Pierre Guichardaz, ndr.) in un viaggio di familiarizzazione rivolto ai giornalisti, che rientra nell'ambito delle numerose analoghe iniziative per promuovere l'offerta valdostana. "Il programma di visita - ha aggiunto l'assessore - è stato organizzato direttamente dal giornalista, interessato, tra le altre cose, anche all'apertura del collegamento del comprensorio Cervino Matterhorn con quello del Monte Rosa". Grosjacques ha quindi fatto sapere che gli operatori turistici di Cervinia hanno curato la visita da cui è scaturito l'articolo apparso sul quotidiano inglese che evidenzia il grande valore del comprensorio. "Quando viene citata la "telecabina da record" si fa riferimento alla telecabina Matterhorn Glacier Ride II. Consideriamo che, a fronte di una spesa di 2.140 euro, la ricaduta mediatica dell'articolo sia stata molto alta dal momento che il Daily Telegraph ha un target di lettori alto spendenti e che viaggiano molto, un'ottima promozione per l'intero territorio valdostano" ha rimarcato l'assessore di Brusson.

La Consigliera Minelli si è detta sconcertata che «il giornalista, durante il suo soggiorno, abbia ricevuto informazioni dal Presidente della società Cervino sullo studio relativo al Vallone di Cime Bianche che in Consiglio non era ancora mai arrivato. Non solo gli è stato comunicato il numero delle telecabine, la portata e il costo dell'opera ma anche che l'approvazione del progetto sarebbe avvenuta in primavera da parte del Consiglio regionale e che l'opera sarebbe stata realizzata nel giro di tre anni.

Tra le attività di divulgazione dell'Assessorato c'è anche la propaganda? Il progetto del collegamento al momento non esiste, il Consiglio non ha approvato alcunché e non lo potrà certo fare questa primavera. Credo che ci voglia un po' più di cautela e di rispetto, non solo da parte del Presidente della società Cervino ma anche da parte dell'Assessorato!»