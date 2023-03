Il 21 maggio Elezione diretta del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale del Comune di Valtournenche

La Presidenza della Regione ricorda che in base al decreto legislativo n.197 del 12 aprile 1996 i cittadini comunitari possono essere iscritti in apposite liste elettorali aggiunte e partecipare alle elezioni del Comune in cui sono residenti.



I cittadini dell’Unione europea posso presentare domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte entro martedì 11 aprile 2023, quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.



A tal proposito si ricorda che il Consiglio di Stato ha sancito l’inapplicabilità della procedura di ammissione al voto prevista dall’art. 32 bis del testo unico sull’elettorato attivo ai cittadini dell’Unione europea che presentano domanda di iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta dopo il suddetto termine di legge che pertanto deve considerarsi perentorio.



Si rammenta, inoltre che, i cittadini comunitari, nella domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta devono espressamente dichiarare: la cittadinanza e l’attuale residenza nonché l’indirizzo nello Stato di origine.



Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’Amministrazione regionale https://www.regione.vda.it/amministrazione/Elezioni/Consultazioni_elettorali/Elezioni_comunali/Archivio/Valtournenche__21_maggio_2023/cittadini_ed_elettori_i.asp oppure contattare l’ufficio elettorale del Comune di Valtournenche all’indirizzo info@comune.valtournenche.ao.it