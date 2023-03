Assemblea pubblica su riforma elettorale

Nei prossimi mesi, secondo quanto dichiarato da tutto il Consiglio regionale e ribadito dal Presidente della prima Commissione il 16 marzo, è prevista la discussione della legge di riforma del sistema elettorale regionale, con l'obiettivo di arrivare entro fine anno all'approvazione della relativa legge. Ci sono già due Proposte di legge all'esame della Prima Commissione ed entro l'estate dovrebbe esserci un testo base. Tutto da vedere però quale tipo di riforma sarà, se si tratterà di vera innovazione o se saranno solo dei ritocchi alla legge esistente. Per questo il Comitato per la riforma elettorale rilancia una serie di iniziative per sottolineare i contenuti fondamentali e qualificanti di una effettiva riforma.

Per fare il punto sulla materia è indetta una

ASSEMBLEA PUBBLICA

MARTEDI' 28 MARZO ORE 18

SALONE HOTEL DES ETATS -PIAZZA CHANOUX- AOSTA

L'Assemblea è aperta alla partecipazione di tutta la cittadinanza e di tutte le forze politiche. Sono invitati gli organi di informazione. Il Cre esprimerà le proprie valutazioni sui contenuti fondamentali della riforma e indicherà le azioni che si intendono realizzare nei prossimi mesi