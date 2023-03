GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Le Gouvernement a approuvé l’octroi d’une subvention en faveur de l’Association « Centro Numismatico Valdostano » à titre de concours aux frais de fonctionnement pour son activité annuelle 2023.

Sono state, poi, prese in esame le ripartizioni dei trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione a favore dei comuni e delle Unités des communes valdôtaines per il 2023. Le deliberazioni saranno trasmesse al Consiglio permanente degli Enti locali per il parere di competenza.

Le Gouvernement a donné avis favorable quant aux dénominations officielles des villages, des hameaux et des localités de la commune de Saint-Denis, telles qu’elles ont été proposées par la Commission de la toponyme locale et approuvées par délibération du Conseil communal de Saint-Denis.

È stato approvato il fabbisogno straordinario di personale, a tempo determinato, per il rafforzamento amministrativo dei soggetti beneficiari/attuatori di interventi finanziati nell’ambito del PNRR/PNC e delle modalità per lo svolgimento delle procedure di selezione del personale. La deliberazione sarà trasmessa al Consiglio permanente degli Enti locali per il parere di competenza.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato approvato il Programma degli interventi di politica del lavoro per il 2023.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

La Giunta ha preso atto delle disposizioni del programma Interreg VI-A Italia-Francia Alcotra 2021-2027 in merito alle istruttorie delle proposte progettuali che interessano il territorio regionale.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata approvata l’adesione della Regione, per il tramite dell’Assessorato Beni e Attività culturali, sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali, a un progetto nell’ambito del Programma Erasmus + Azione Chiave2. In particolare, il progetto in questione, denominato K2 “DISCO+”, riguarda lo sviluppo professionale dei futuri insegnanti, degli insegnanti in formazione continua e dei tutor degli insegnanti e si concentra sulle discipline STEM, attraverso la produzione di sequenze didattiche elaborate all’interno di équipes transnazionali, al fine di sostenere l’inclusione, con particolare riferimento alla parità di accesso alle discipline scientifiche e di prevenire la dispersione scolastica.

Sono stati approvati i nuovi criteri e le modalità procedurali per l’erogazione dei contributi a titolo di premio ed aiuto nelle spese per la redazione di tesi o di lavori di ricerca ad esse assimilabili sulla Valle d’Aosta o su un argomento di interesse regionale. In particolare, l’entità dei contributi non sarà più determinata in base al voto finale di laurea, ma sarà definita in ammontare uguale per tutti gli elaborati afferenti alla stessa tipologia di corso di studio (corso di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato) ed è aggiunto il requisito della votazione di laurea magistrale non inferiore a 95/110 per gli aspiranti che presentano una relativa tesi. I contributi saranno concessi annualmente per il tramite di un bando di concorso.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stata approvata la classificazione di una pista ciclo-pedonale percorrente il tratto di fondovalle regionale tra i comuni di Pont-Saint-Martin e Bard, nell’ambito dell’”Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose”, quale infrastruttura ricreativo-sportiva di interesse regionale, la cui realizzazione è a completo carico del soggetto gestore senza alcun onere a carico dell’Amministrazione regionale.

È stato concesso un contributo al Comune di Saint-Vincent a titolo di concorso finanziario sulle spese relative ai lavori di manutenzione eccedenti la manutenzione ordinaria su infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Nello specifico, si tratta un intervento di efficientamento energetico dello stadio comunale Pier Giorgio Perucca.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato recepito il D.M. del 29 luglio 2022 relativo al Fondo finalizzato alle malattie rare della retina, con particolare attenzione alle distrofie retiniche ereditarie. Si tratta di un’attività di collaborazione tra il Centro di riferimento presso l’Ospedale U. Parini e i Centri piemontesi per la predisposizione di un modello di presa in cura dei pazienti con tali patologie.

È stata approvata l’adesione della Regione autonoma Valle d’Aosta alla sperimentazione degli interventi a favore dei “Care Leavers”, così come definiti dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 e finanziati con risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione 2021-2023. Nello specifico, i Care Leavers sono coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Tali interventi hanno l’obbiettivo di prevenire condizioni di povertà e permettere ai soggetti destinatari di completare il percorso di crescita verso l’autonomia.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stato concesso un contributo a favore di Reveal La Thuile a sostegno dell’organizzazione, in collaborazione con lo Sci club La Thuile Rutor, dei campionati italiani assoluti di sci alpino, in programma a La Thuile nel mese di marzo 2023.

Sono stati concessi dei contributi a favore dei gestori dei campi di golf, per il 2023, per le spese relative al ripristino funzionale dei campi di gioco, da realizzarsi all’inizio della stagione. L’importo complessivo annuo è di 372 mila euro.