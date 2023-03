Cordoglio del Presidente della Regione e della Giunta regionale per la scomparsa di Silvano Meroi

Il Presidente della Regione Renzo Testolin, a nome della Giunta, esprime il cordoglio per la scomparsa di Silvano Meroi, ex direttore della Protezione civile regionale ed ex Presidente della Società Italiana Traforo del Gran San Bernardo.

"La comunità valdostana – afferma il Presidente Testolin - perde uno dei suoi figli migliori. Silvano Meroi, deceduto dopo una lunga malattia affrontata con coraggio, ha saputo dare alla nostra regione la sua intelligenza e la sua inventività, contribuendo al rafforzamento tecnico e organizzativo di un sistema di Protezione civile che ci colloca in questo settore tra le realtà più avanzate del Paese”.

“Il contributo dell'ingegner Meroi – prosegue il Presidente della Regione - non si è fermato ai confini valdostani, ma le sue competenze di altissimo livello tecnico-scientifico sono state apprezzate anche nell’ambito del Dipartimento nazionale della Protezione civile e in diversi interventi in Italia e all’estero. Come Presidente della Sitrasb il suo lavoro è stato fondamentale per una rapida riapertura del traforo del Gran San Bernardo dopo l’incidente del settembre 2017. Alla famiglia esprimiamo le condoglianze di tutto il Governo regionale”.