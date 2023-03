Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus al cimitero cittadino di Aosta

L’Amministrazione comunale di Aosta e la società partecipata in house Azienda Pubblici Servizi Spa - che gestisce i servizi cimiteriali per conto del Comune – hanno organizzato per sabato 18 marzo alle ore 9 nel cimitero di via Piccolo San Bernardo una cerimonia in concomitanza con la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus.

La ricorrenza è stata istituita formalmente il 17 marzo 2021. La data scelta è quella, tristemente celebre, in cui nel 2020 i camion militari carichi di bare sfilarono attraverso le vie Bergamo.

La cerimonia si terrà in prossimità della stele inaugurata lo scoro anno per ricordare chi ha perso la vita a causa del Covid-19, posizionata nei pressi dell’inizio del viale principale del livello inferiore del complesso cimiteriale intitolato anch’esso alle vittime della pandemia.

L’evento di sabato 18 marzo rappresenterà, a margine, anche l’occasione per presentare i lavori di riqualificazione che hanno interessato la Sala del commiato del cimitero.