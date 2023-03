GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI (copia 1)

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stato approvato l’aggiornamento degli assetti organizzativi della Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per una migliore attuazione degli interventi del PNRR sul territorio regionale. In particolare vengono precisati i ruoli e le funzioni dei soggetti attuatori, della Cabina di regia regionale per il PNRR, della Task force, delle strutture regionali e della Struttura Semplificazione, supporto procedimentale e progettuale.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stata approvata la III edizione dell’assegnazione di cinque premi-acquisto a opere di artigianato di tradizione e sono stati approvati i regolamenti relativi alle manifestazioni estive dell’artigianato di tradizione per il 2023. Nello specifico, le manifestazioni programmate sono: 70a Mostra-Concorso dell’artigianato valdostano di tradizione, ad Aosta, in Piazza Chanoux, dal 22 al 30 luglio 2023; nell’ambito della Mostraconcorso, in collaborazione con il Comune di Aosta, in orario serale è in programma la IIa edizione del Foire Festival; Atélier des Métiers, ad Aosta, in Piazza Chanoux, dal 3 al 6 agosto 2023; 54a Foire d’été, ad Aosta, nel centro storico, in data 5 agosto 2023; 8a edizione della mostra “Le Sommet de l’Artisanat valdôtain de tradition” nelle sale espositive del Forte di Bard.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stato approvato, di concerto con l’Assessorato degli Affari europei e con riferimento allo sviluppo locale di tipo partecipativo e, in particolare, all’approccio Leader finanziato dal FEASR, di integrare sia le funzioni del Comitato di sviluppo locale, affinché possa collaborare con l’Autorità di gestione del Complemento regionale di Sviluppo Rurale 2023/27 nella predisposizione del bando di selezione della nuova strategia di sviluppo locale, nella selezione del GAL e nella valutazione degli avanzamenti dello sviluppo locale di tipo partecipativo, sia nella sua composizione, con i soggetti istituzionali rappresentanti degli Enti locali.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

La Giunta ha preso in esame la determinazione, per l’anno 2023, delle tariffe da applicare a carico dei sub-ATO per il conferimento dei rifiuti urbani presso il Centro regionale di trattamento di Brissogne, da assumere a riferimento per la determinazione dei costi di gestione dei rifiuti urbani nonché delle tariffe per il conferimento presso detto centro dei rifiuti speciali aventi caratteristiche simili agli urbani. La deliberazione sarà poi trasmessa al Consiglio permanente degli Enti locali per il parere di competenza.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stata approvata la concessione del contributo annuo alla Fondazione per la Formazione Professionale Turistica di Châtillon, per il finanziamento delle attività della Fondazione per il 2023, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della l.r. 20/1991.