Dieci anni di pontificato di quel Papa venuto dalla fine del mondo

Quel Papa "venuto dalla fine del mondo", come disse dopo la sua proclamazione in piazza San Pietro è stato innanzitutto il pontefice dei record: il primo gesuita a ricoprire l'incarico, l'unico finora a provenire dall'America Latina. Ma soprattutto il primo a utilizzare il nome "Francesco", come il santo che lo ha ispirato a pensare "a una Chiesa povera per i poveri" e a non avere paura del cambiamento.

Quel Papa "venuto dalla fine del mondo", come disse dopo la sua proclamazione in piazza San Pietro è stato innanzitutto il pontefice dei record: il primo gesuita a ricoprire l'incarico, l'unico finora a provenire dall'America Latina. Ma soprattutto il primo a utilizzare il nome "Francesco", come il santo che lo ha ispirato a pensare "a una Chiesa povera per i poveri" e a non avere paura del cambiamento.

Le sue riforme, I suoi interventi sulla crisi climatica e sulla povertà nel mondo hanno fatto notizia. Non solo, il suo impegno per migliorare i rapporti con il mondo islamico lo hanno portato a diventare il primo Papa a recarsi in Iraq.

Pietro Schiavazzi, professore di geopolitica vaticana, lo ricorda soprattutto per aver messo in atto "la più grande redistribuzione dei poteri tra città, Paesi e continenti nella storia della Chiesa". Ora, sostiene, l'equilibrio all'interno del gruppo di 120 cardinali che eleggeranno il nuovo Papa "è più bilanciato grazie alla crescita esponenziale del peso attribuito alla quota dei cardinali che vengono dall'Oriente".

È possibile riassumere i primi dieci anni di pontificato di Papa Francesco in altrettante parole simbolo? Probabilmente no. Ce ne vorrebbero molte di più per abbozzare un ragionamento sensato e approfondito sui temi principali del suo magistero. La sfida diventa più interessante se però la scelta ricade su coppie di vocaboli tra i quali è possibile stabilire un nesso: di contrapposizione o concordanza. Con questa idea, la redazione podcast di Radio Vaticana – Vatican News, ha varato un progetto per il decennale: cinque episodi speciali del podcast settimanale “Le chiavi di Pietro”, ciascuno dei quali dedicato a due parole esemplari del pontificato, vale a dire più volte utilizzate dal Papa dal 13 marzo 2013 in poi. In ogni episodio sono proposti inserti audio dai discorsi e dalle omelie di Papa Francesco, mentre tre ospiti sono chiamati in causa per commentare e intrecciare le parole del Papa, dal punto di vista teologico ma anche in una prospettiva laica, per incarnarle nella vita della Chiesa e della società.

Dieci anni fa, il 13 marzo 2013, veniva eletto Papa il cardinale Jorge Maria Bergoglio, primo papa latino-americano, primo argentino e primo gesuita, primo anche a chiamarsi Francesco. Succedeva a Benedetto XVI, il quale si era inaspettatamente dimesso l’11 febbraio 2013, dopo meno di otto anni di pontificato.

Questi primi dieci anni di Francesco coincidono in massima parte con il tempo del papa emerito, figura inedita nella storia del papato. A due mesi e mezzo dalla sua morte, avvenuta il 31 dicembre 2022, il ricordo di Benedetto XVI continua ad essere molto vivo nel cuore di tanti fedeli. Per dieci anni dunque due papi insieme: uno in piena attività e l’altro emerito, “recluso” volontariamente in un monastero, con l’intento di sostenere pregando l’attività del suo successore e la missione dell’intera Chiesa.

Sia ben chiaro, il papa è uno e si chiama Francesco. Tuttavia nella mente di tanta gente, dentro e fuori della Chiesa, si è andata creando la percezione di un insolito tandem papale per cui Francesco e Benedetto, diversi fra loro per sensibilità, formazione e attitudine pastorale, hanno continuato a essere presenti insieme nella cronaca dei nostri giorni. E’ pertanto comprensibile che il pontificato di Francesco sia stato accompagnato dalla presenza se pur nascosta e volutamente sommessa del suo predecessore.