Facetta nera, la Storia di Marinella, la catastrofe politica e la tragedia umana

Apprendiamo attoniti che per la tartuferia sinistra, festeggiare i 50 anni di Salvini cantando, non già " Faccetta nera ", ma una canzone di De Andrè, a 10 giorni dal naufragio di un barcone, è da ascrivere tra gli eventi più efferati della storia repubblicana. Roba che se la racconti in giro non ci credono.