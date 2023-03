Il Pd di Schlein: "Estirperemo capi bastone e cacicchi"

Unità nel cambiamento. Con questo spirito viene battezzato il Partito democratico dell'era Schlein. L'assemblea della Nuvola, con l'elezione di Stefano Bonaccini alla carica di presidente, conferma questa parola d'ordine.

Che è anche un'aspirazione. "Da soli si va veloci, ma insieme si va lontano", dice il presidente dell'Emilia-Romagna salendo sul palco. Un antico proverbio africano, citato più volte da Bonaccini. I due sono abituati a lavorare gomito a gomito: lo hanno fatto a lungo e senza problemi in giunta regionale, a Bologna. Un rinnovato tandem, dunque, sugellato dall'abbraccio fra i due in apertura dei lavori. E poi le braccia alzate sul palco, come fanno i pugili al termine di un incontro, combattuto ma leale.

E' partita dunque la sfida della neo-segretaria Elly Schlein alla destra. E da subito Il legame fra lei e Stefano Bonaccini si mostra solido. All'assemblea del Pd, fra loro ci sono stati abbracci, scambi di sorrisi, sguardi di intesa. Non una frecciatina, non una puntura. Espressioni pubbliche di un rapporto che per adesso è filato via liscio e che ha già portato all'accordo sui vertici del partito: Bonaccini presidente, con due sostenitrici di Schlein alla vicepresidenza, la deputata Chiara Gribaudo e la presidente del Consiglio regionale pugliese Loredana Capone.

L'assemblea, riunitasi al Centro congressi la Nuvola a Roma, ha inoltre approvato la proposta della nuova Direzione del partito che vede come new entry il ritorno degli ex di Articolo Uno da Alfredo D'Attorre a Maria Cecilia Guerra, e due “Sardine” come Mattia Santori e Jasmine Cristallo. Tra i nomi noti Goffredo Bettini, i sindaci Emilio Del Bono e Giorgio Gori e poi Pier Francesco Majorino, Andrea Orlando e Peppe Provenzano, solo per citarne alcuni. C'è anche il ritorno di Livia Turco.

È "unità" la parola che ricorre di più durante l'ora e un quarto di intervento di Elly Schlein all'assemblea Pd. Il primo discorso ufficiale da segretaria rivela bene quanto la neo-leader abbia ben chiari i vizi della casa e le priorità da affrontare. L'intesa con Stefano Bonaccini serve proprio a questo, a ricomporre le spaccature degli ultimi anni e della campagna congressuale e a provare a sterilizzare il risiko delle correnti.

Lavoro, diritti, immigrazione, politica estera e opposizione al governo Meloni "forte con i deboli e debole con i forti". I dem "stanno arrivando, più forti e più uniti. È una nuova primavera".